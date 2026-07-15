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«МегаФон» упрощает бизнесу доступ к частным сетям

Оператор расширяет портфель частных сетей и первым на рынке запускает облегченную версию Private LTE. Новое решение делает востребованную технологию доступнее для небольших и средних предприятий: в одном компактном устройстве объединены базовая станция и ядро сети. Такой подход позволяет быстро развернуть защищенную мобильную инфраструктуру на объекте в сжатые сроки и с меньшими затратами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В отличие от традиционной модели построения частной сети, ориентированной на крупные распределенные площадки со сложным рельефом, pLTE Lite специально разработана для средних и малых объектов — например, логистических и складских комплексов, промышленных площадок среднего размера, временных и удаленных производственных территорий.

Ключевыми особенностями такого сервиса являются быстрое развертывание — объединение функций базовой станции и ядра в одном устройстве сокращает сроки запуска до нескольких дней. Гибкая настройка зоны покрытия достигается за счет подбора и настройки антенн либо подключения дополнительных пикосот. Решение поддерживает интеграцию транспорта, датчиков, камер и промышленного оборудования, а при необходимости легко масштабируется до полноценной Private LTE без замены технологической платформы.

Облегченная версия сети прошла тестирование в собственной лаборатории телеком‑оборудования «МегаФона» — результаты подтвердили ее соответствие отраслевым стандартам и актуальным потребностям рынка. Решение обеспечивает покрытие до пяти квадратных километров, поддерживает подключение нескольких сотен абонентских устройств и демонстрирует пропускную способность до 300 Мбит/с, гарантируя стабильную работу даже при высоких нагрузках. Комплекс полностью соответствует технологическим параметрам LTE, а в перспективе предусматривает поддержку 5G, что расширяет возможности и сценарии эксплуатации.

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«Запуск pLTE Lite — логичное развитие нашей экспертизы в сегменте частных сетей. Мы видим растущий запрос рынка на простые, быстрые и экономически обоснованные решения для цифровизации процессов. Наш подход позволяет компаниям начать трансформацию с минимальными инфраструктурными затратами — такое решение на 70-80% снижает капитальные затраты и до 50% операционные. При этом мы готовы сопровождать клиента и масштабировать сеть по мере роста потребностей его бизнеса», — отметил директор по стратегическому маркетингу корпоративного и государственного сегментов Александр Яресько.

Такая архитектура будет востребована на объектах, где критически важна изолированная передача данных, но затраты на классическое радиопокрытие экономически нецелесообразны. По предварительным оценкам аналитиков оператора, в типовых сценариях применения заказчики смогут повысить эффективность большинства производственных процессов, что в конечном счете ускорит окупаемость инвестиций — средний срок возврата вложений составит 12–18 месяцев против двух-четырех лет для классических сетей.

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