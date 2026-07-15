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МТС расширила покрытие сети в долине Аварского Койсу

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в четырех населенных пунктах, расположенных вдоль реки Аварское Койсу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС запустили частоты LTE-900 с расширенным радиусом действия в селах Хебда, Голотль, Уздалросо, Майданское. Покрытие мобильного интернета расширено для более чем для 7000 местных жителей, а также вдоль дороги, которая связывает населенные пункты. Улучшение связи смогут заметить и многочисленные гости региона, которые посещают достопримечательности Аварского Койсу.

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Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

Например, покрытие и работа мобильного интернета стали лучше возле «Языка тролля» у села Хебда, в местах рыбной ловли, на базах отдыха и видовых площадках.

«Блогеры и гиды включают локации вдоль Аварского Койсу в число самых живописных для фотосъемки. А красивые фотографии всегда хочется выложить сразу же, не дожидаясь возвращения к Wi-Fi. Надеемся, что наша расширенная сеть поможет путешественникам как уточнять данные о Дагестане онлайн, так и делиться своими впечатлениями от поездки», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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