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Татарстан вошел в десятку регионов по числу нежелательных звонков

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки в первом полугодии 2026 г. На топ-5 регионов с самым большим количеством нежелательных звонков приходится 26% от всех таких вызовов. Татарстан находится на восьмом месте этого антирейтинга. За первые шесть месяцев 2026 г. мошенники и спамеры пытались дозвониться до татарстанцев более 18 млн раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы, таким образом МТС сэкономила татарстанцам 11 лет несостоявшихся разговоров со злоумышленниками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «Защитника» от МТС, больше всего нежелательных звонков зафиксировано в Москве —12% от всех таких вызовов. На втором месте Краснодар (5%), на третьем — Санкт-Петербург (4%), далее Новосибирск (3%) и Уфа (2%). Татарстан в списке с наибольшим количеством заблокированных нежелательных звонков – на восьмом месте.

В I полугодии 2026 г. количество подозрительных вызовов, заблокированных «Защитником» в республике, выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Всего за этот период было заблокировано свыше 18 млн звонков в адрес татарстанцев. Так, решения на базе искусственного интеллекта и Big Data сэкономили жителям республики около 6 млн минут, это свыше 11 лет несостоявшихся разговоров с недоброжелателями.

В Татарстане мошенники чаще всего пытались дозвониться мужчинам с доходом свыше 100 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также женщинам и мужчинам старше 65 лет. Чаще всего звонки совершались от имени пенсионных, социальных служб (24%) и госорганов (15%). Также злоумышленники стали все чаще звонить под видом курьеров доставки и маркетплейсов (9%). Спамеры больше всего досаждали татарстанцам предложениями по финансовым услугам, реже предлагали туристические продукты, рекламировали развлечения и рестораны.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«По данным аналитиков МТС «Защитник», самое опасное для пользователей и «любимое» время мошенников — с 10:00 до 12:00. В это время взрослые — на работе, а дети на каникулах и пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких, когда их проще застать врасплох. Именно поэтому важно всей семьей изучать и систематически разбирать актуальные схемы обмана, постоянно напоминать близким о правилах цифровой гигиены и не терять бдительность. Для технологической защиты абонентов, операторы также разрабатывают цифровые инструменты. К примеру, «Защитник» МТС с применением искусственного интеллекта анализирует подозрительные звонки по более чем 200 параметрам и может пресечь угрозу еще до того, как абонент поднимет трубку. Кроме того, он может прямо во время разговора предупредить человека о потенциальном мошеннике», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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