В Приангарье мошенники и спамеры чаще всего звонят пожилым женщинам

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Иркутской области и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников и спамеров. Чаще всего мошенники звонят женщинам старше 65 лет с небольшим доходом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На втором месте по популярности среди злоумышленников оказались женщины в возрасте 35-44 года с доходом около 100 тыс. руб. в месяц. Мошенники в основном звонят жителям Приангарья с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций. Также сохраняется тенденция звонков от имени якобы госорганов, почты и по пенсионным и социальным вопросам.

За первые шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью цифровых инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Иркутской области более 14 млн звонков. Общая длительность несостоявшихся разговоров с мошенниками и спамерами составила более 3,5 млн минут. Для сравнения, в 2025 г. за первое полугодие было предотвращено 21,7 млн вызовов, а их длительность составляла 4,5 млн минут. Позитивная тенденция на снижение спам-атак связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

«По нашим данным, одна из главных целей злоумышленников в Иркутской области – люди старше 65 лет. Самое "любимое" время мошенников с 10.00 до 12.00, когда дети и молодежь на учебе, взрослые – на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни и их проще застать врасплох. Несмотря на снижение активности телефонных мошенников в Приангарье, проблема остается острой. Злоумышленники постоянно усложняют схемы обмана, а мы в свою очередь, усиливаем блокировку – совершенствуем ИИ-алгоритмы и ускоряем выявление мошеннических вызовов», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.