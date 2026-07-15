В Якутии аферисты чаще всего звонят пожилым женщинам

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Республики Саха (Якутия) и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников и спамеров. Чаще всего аферисты звонят женщинам старше 65 лет с небольшим доходом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На втором месте по частоте звонков оказались мужчины в возрасте 35-44 года с доходом около 100 тыс. руб. в месяц. Мошенники звонят жителям Якутии в основном с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций. Также сохраняется тенденция звонков от имени якобы госорганов, почты и по пенсионным и социальным вопросам.

За первые шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью цифровых инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Якутии более 13,2 миллионов звонков. Общая длительность несостоявшихся разговоров с мошенниками и спамерами составила более 3 млн минут. Для сравнения, в 2025 г. за первое полугодие было предотвращено 17,9 млн вызовов, а их длительность составляла 3,9 млн минут. Позитивная тенденция на снижение спам-атак связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

«В текущем году количество нежелательных вызовов в адрес жителей Якутии заметно сократилось по сравнению с прошлым годом, однако угроза телефонного мошенничества для региона остается серьезной. В ответ на новые схемы недоброжелателей, мы продолжаем развивать наши цифровые инструменты на базе искусственного интеллекта. Умные алгоритмы уже сейчас способны выявлять подозрительные признаки до, а также во время разговора и оперативно информировать абонента. Кроме того, функция «Защитник» может автоматически оповещать родственников о потенциально опасных звонках, поступающих членам семьи», — отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.