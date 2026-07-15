CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

В Якутии аферисты чаще всего звонят пожилым женщинам

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Республики Саха (Якутия) и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников и спамеров. Чаще всего аферисты звонят женщинам старше 65 лет с небольшим доходом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На втором месте по частоте звонков оказались мужчины в возрасте 35-44 года с доходом около 100 тыс. руб. в месяц. Мошенники звонят жителям Якутии в основном с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций. Также сохраняется тенденция звонков от имени якобы госорганов, почты и по пенсионным и социальным вопросам.

За первые шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью цифровых инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Якутии более 13,2 миллионов звонков. Общая длительность несостоявшихся разговоров с мошенниками и спамерами составила более 3 млн минут. Для сравнения, в 2025 г. за первое полугодие было предотвращено 17,9 млн вызовов, а их длительность составляла 3,9 млн минут. Позитивная тенденция на снижение спам-атак связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

«В текущем году количество нежелательных вызовов в адрес жителей Якутии заметно сократилось по сравнению с прошлым годом, однако угроза телефонного мошенничества для региона остается серьезной. В ответ на новые схемы недоброжелателей, мы продолжаем развивать наши цифровые инструменты на базе искусственного интеллекта. Умные алгоритмы уже сейчас способны выявлять подозрительные признаки до, а также во время разговора и оперативно информировать абонента. Кроме того, функция «Защитник» может автоматически оповещать родственников о потенциально опасных звонках, поступающих членам семьи», — отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Обманутые мошенниками россияне смогут в течение 30 дней получить компенсацию от банков или операторов связи

Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов

Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще