Астраханцев атакуют мошенники под видом служб доставки

МТС с помощью решения «Защитник» изучила характер нежелательных звонков жителям Астраханской области за первое полугодие 2026 г. По данным аналитиков, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками государственных органов, пенсионных и социальных служб, а также служб доставки и маркетплейсов. Наиболее частой целью злоумышленников становились пенсионерки 65 лет и старше. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, в первом полугодии 2026 г. злоумышленники чаще всего пытались убедить жителей региона, что звонят от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб, а также служб доставки и маркетплейсов. Также мошенники активно использовали легенды, связанные с дополнительным заработком и инвестициями, коммунальными услугами, а также звонки якобы от представителей силовых структур. Наиболее частой целью мошенников становились женщины старше 65 лет, получающие пенсию. Мужчинам того же возраста мошенники звонили почти в два раза реже.

Среди нежелательных рекламных звонков лидировали предложения банковских и финансовых услуг, коллекторских агентств, различных товаров и сервисов.

За шесть месяцев 2026 г. «Защитник» заблокировал почти 5,7 млн нежелательных вызовов, сэкономив астраханцам более 1,3 млн минут – это около двух с половиной лет, которые жители региона могли бы провести в разговорах со спамерами и мошенниками. В среднем каждый заблокированный вызов длился около 14 секунд, этого времени злоумышленникам зачастую достаточно, чтобы попытаться вовлечь человека в разговор и заставить действовать под давлением.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. количество нежелательных звонков в регионе снизилось на 31%. Аналитики связывают эту тенденцию с развитием технологий противодействия телефонному мошенничеству, в том числе решений на базе искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять подозрительные вызовы еще до того, как человек ответит на звонок.

«Телефонное мошенничество постоянно меняется: злоумышленники быстро адаптируются к актуальной повестке и придумывают новые сценарии. Сегодня они могут представляться сотрудниками самых разных организаций, поэтому универсальное правило остается прежним – не принимать поспешных решений во время неожиданного звонка, не сообщать коды из СМС, пароли и персональные данные. Дополнительным уровнем защиты становятся цифровые сервисы, которые способны распознавать подозрительные вызовы еще до того, как человек ответит на звонок, а также предупредить о потенциальной угрозе прямо во время разговора», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.