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Дача на связи: «цифровой» комфорт пришел в СНТ под Кемерово

Быстрый мобильный интернет и цифровые звонки (VoLTE) теперь доступны абонентам «МегаФона» в Топкинском муниципальном округе Кузбасса. Установленное оператором телеком-оборудование обеспечило сотовой связью садовые товарищества «Лесовод», «Локомотив», «Локомотив-2» и «Лесная Новь». Помимо дачных массивов в зону действия сети попали железнодорожные станции и участок федеральной трассы «Сибирь». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенное покрытие и передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий, обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Увеличить емкость LTE-сети и достичь высокой скорости передачи данных удалось за счет внедрения высокочастотного диапазона. Согласно замерам, проведенным инженерами компании, ее пиковые показатели достигают 127 Мбит/с.

Абоненты «МегаФона» могут читать новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, в удобное время пользоваться банковскими приложениями и оплачивать счета, звонить близким по видеосвязи, отправлять фотографии своего урожая в семейный чат, смотреть фильмы и сериалы, узнавать погоду и следить за фазами луны. Более молодое поколение тоже найдет себе занятие по душе, например, общаться в мессенджерах и соцсетях, делать онлайн-покупки, слушать музыку.

«Вместе с трендом на жизнь за городом растет и спрос на мобильный интернет в таких локациях. И мы, в свою очередь, готовы обеспечить нашим абонентам доступность всех цифровых сервисов и сохранить привычный комфорт мегаполиса. После запуска оборудования садоводы могут не только разнообразить досуг, но и при необходимости учиться или работать дистанционно. Также стабильный доступ в сеть позволит использовать на своем участке систему видеонаблюдения и другие элементы умного дома», – сказала директор «МегаФона» в Кузбассе Олеся Ширяева.

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе
Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе Бизнес

Развитие телеком-инфраструктуры в пригороде Кемерово расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

Улучшение качества связи ощутят не только дачники, но приезжие. Вблизи садового товарищества «Лесовод» проходит федеральная трасса Р255 «Сибирь». Автопутешественники, дальнобойщики, транзитные водители и пассажиры могут устанавливать необходимые приложения, строить маршруты, скачивать новую музыку в дорогу или решать возникшие в пути неотложные вопросы.

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