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Исследование МТС: более половины россиян жалеют, что не записали нужный телефонный разговор

МТС объявляет результаты опроса об отношении россиян к записи телефонных разговоров. По данным сервиса «Интеллектуальная запись МТС», около 62% респондентов хотя бы раз в жизни записывали важный для них звонок, а каждый второй из тех, кто это делал, сохранял запись разговора. При этом чуть более половины (51%) опрошенных сожалели о том, что у них нет записанного диалога с нужным собеседником. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики «Интеллектуальной записи МТС» провели опрос жителей России в возрасте от 18 до 65 лет. По его данным, 62% россиян как минимум один раз записывали важный звонок, при этом более половины (53%) из них сохраняли записи о разговоре, чтобы не забыть нужную информацию.

Чаще всего люди предпочитают записывать разговоры с близкими: 73% — с друзьями, 71% — с супругами, 70% — с детьми. При этом почти у половины опрошенных (48%) есть знакомые, по голосу которых они скучают.

Технология интеллектуальной записи разговора интересна россиянам: 59% респондентов готовы подключить эту функцию у мобильных операторов из-за удобной настройки, безопасности и конфиденциальности данных.

«Технология интеллектуальной записи от МТС позволяет сохранить все ключевые моменты разговора в удобном формате как в виде текста, так и в виде записи. Мы первыми на рынке внедрили возможность получения кратких выводов из записанных телефонных диалогов. Благодаря функции пользователи получили возможность зафиксировать важные моменты разговоров, чтобы при необходимости вернуться к ним в любой момент», — сказал руководитель продукта «Интеллектуальная запись МТС» Кирилл Черничкин.

Услуга «Интеллектуальная запись» доступна всем абонентам МТС. Подключить ее бесплатно могут пользователи тарифов «МТС Супер» и «РИИЛ». На других тарифах услуга доступна за 0 р. первые 30 дней, далее – за 99 руб. в месяц.

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