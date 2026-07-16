CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Количество спам-звонков в Калининградской области сократилось на треть

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала нежелательные звонки жителям Калининградской области. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а чаще мошенники звонили мужчинам и женщинам пенсионного возраста. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью антиспам-сервисов заблокировала в Калининградской области более 7,5 млн нежелательных вызовов. Средняя продолжительность таких бесед, переведенных на виртуального помощника, составляет в регионе более 14 секунд, а их суммарная длительность превысила 1,8 млн минут. При этом сохранился тренд на снижение числа спам-атак. Этому способствовало вступление в силу ряда законов против телефонного мошенничества, а также совершенствование защитных алгоритмов на базе искусственного интеллекта.

Наибольшее число спам-вызовов в Калининграде поступает женщинам и мужчинам старше 65 лет, чей доход не превышает 50 тыс. руб. в месяц. Чаще всего злоумышленники пытаются обмануть калининградцев старшего поколения под видом представителей пенсионных и социальных служб. На втором месте по количеству поступающих спамерских звонков – мужчины в возрасте от 55 до 64 лет и ежемесячным доходом до 100 тыс. руб.

«Телефонный спам давно превратился в масштабный вызов, бороться с которым можно только автоматизацией. Наша статистика это подтверждает: за полгода умные алгоритмы заблокировали миллионы нежелательных вызовов, а общее число таких атак в Калининградской области сократилось более чем на треть. Искусственный интеллект МТС сегодня выступает в роли невидимого цифрового стража: он анализирует звонки на маркеры манипуляций в реальном времени и перехватывает удар на себя, не позволяя аферистам тратить время и нервы наших абонентов», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

В России взрывной рост числа ИТ-компаний

«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще