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«МегаФон» усилил покрытие на северо-востоке Кирова

«МегаФон» расширил покрытие на северо-востоке Кирова. Оператор установил новое телеком-оборудование в микрорайоне Долгушино, где проживает около 5 тыс. человек. Теперь пользователям на этой территории доступны звонки с более высоким качеством голоса, цифровые сервисы для работы, учебы и развлечений.

Новое телеком-оборудование повысило ёмкость сети и скорость мобильного интернета. Инженеры оператора учли ландшафт микрорайона и подобрали подходящее техническое решение, чтобы эффективно обслуживать как многоэтажные жилые комплексы, так и частный сектор. Сейчас жители могут использовать все цифровые возможности независимо от местонахождения — внутри зданий и во дворах.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Стабильная сеть и скоростная передача данных все чаще используется не только для звонков или просмотра видео, но и для работы умных устройств, которые становятся неотъемлемой частью современного жилья. Благодаря запуску новых телеком-объектов кировчане, в том числе и в Долгушино, могут с комфортом управлять смарт-системами, использовать датчики для контроля за безопасностью и микроклиматом в доме», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Фокус на развитии инфраструктуры в Кирове обусловлен тем, что именно на областной центр приходится существенный объем голосового и интернета-трафика в регионе. Согласно аналитике, жители города генерируют более 40% переданных данных, что свидетельствует о высокой цифровой активности населения. Именно поэтому запуск новых базовых станций и модернизация сети являются критически важными для поддержания высокого качества связи как для местных жителей, так и для гостей города, которые также активно пользуются онлайн-сервисами во время поездок.

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