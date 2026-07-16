МТС улучшила качество связи на всем протяжении ЦКАД

МТС объявила о завершении масштабного проекта по расширению сети мобильной связи на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московском регионе. Благодаря установке современного телеком-оборудования вдоль крупнейшей в Московской агломерации автомагистрали обеспечено непрерывное LTE-покрытие и стабильно высокое качество услуг связи для всех участников движения и жителей близлежащих населенных пунктов.

Работы по обеспечению ЦКАД мобильной связью велись с 2021 г. в сотрудничестве с ГК «Автодор». Центральная кольцевая автомобильная дорога протяженностью 340,6 км проходит по активно развивающейся территории Московской области и Новой Москвы примерно в 50 км от МКАД.

Только за год количество базовых станций МТС, обслуживающих дорогу, увеличилось на 17%, а площадь покрытия – на 16%. На сегодняшний день трассу, а также населенные пункты и многочисленные предприятия, расположенные вблизи нее, обслуживают порядка 130 базовых станций стандарта LTE. Теперь автомобилисты, пассажиры, а также жители близлежащих поселений, могут пользоваться качественными услугами голосовой связи МТС, в дальнейшем наличие сети LTE позволит развернуть систему видеонаблюдения и другие умные решения вдоль автодороги.

ЦКАД – один из ключевых элементов транспортной системы Московского региона и всего Центрального федерального округа, который обеспечивает удобную логистику между столицей и примыкающими регионами, а также транзитные перевозки в другие части страны. Дорога состоит из пяти пусковых комплексов, каждый из которых проходит через несколько городских округов Подмосковья. За пять лет с момента старта движения по всей протяженности ЦКАД автомобилисты совершили по ней почти 410 млн проездов.

«ЦКАД входит в перечень федеральных дорог, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены LTE-покрытием и, конечно, в силу своей значимости для миллионов жителей столичного и других регионов, является приоритетным направлением для МТС. Мы последовательно, вслед за этапами открытия трассы, обеспечивали на ней телеком-инфраструктуру, и теперь закрыли все остававшиеся до недавнего времени «белые пятна». Непрерывная мобильная сеть со средней скоростью интернет-доступа 52 Мбит/с на ЦКАД обеспечивает столичные стандарты связи миллионам пользователей на всем пути следования и способствует повышению уровня безопасности и контроля над дорогой», – сказал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

«Для обеспечения комфорта пользователей автодорог на скоростных трассах проводится системная работа по повышению доступности и стабильности услуг мобильной связи с 2019 г. Развитие инфраструктуры связи осуществляется в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. В тесной работе с операторами «большой четверки» обеспечивается стабильный доступ пользователей автодорог к услугам связи на всем их протяжении. Следом за М-11 «Нева» и М-12 «Восток» (участки Москва – Казань, Дюртюли – Ачит), работы по которым завершились в 2021 и 2024 г., завершены работы и на ЦКАД, что в совокупности позволило замкнуть коридор стабильной и высокоскоростной сотовой связи протяженностью более 1,5 тыс. км», – отметил заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев.