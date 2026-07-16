CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС запустила связь в имении Хвостовых в Липецкой области

МТС запустила сеть в поселке Колодезском в Задонском муниципальном округе. Теперь местные жители и гости активно возрождающейся усадьбы Хвостовых смогут пользоваться голосовой связью и цифровыми сервисами.

Усадебный комплекс принадлежал представителям старинного русского дворянского рода – супругам Алексею и Эмилии (урождённой княжне Долгоруковой) Хвостовым. В период своего расцвета имение славилось обширным хмелевым хозяйством, плодовыми садами и винокуренным заводом. Его инфраструктура включала храм в честь Казанской иконы Божией Матери, благоустроенный парк, каскад прудов и мельницу.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

В конце ХХ века усадьба была полностью разрушена. Но сегодня на этой земле развернулось масштабное строительство и активное возрождение: по сохранившимся снимкам и записям с нуля возведён усадебный дом, идёт реставрация храма. Восстанавливается и вся экосистема поместья. Благоустроена набережная, на прудах оборудованы садки, в которые запущены ценные породы рыб, появился один из самых крупных в Черноземье цветомузыкальный фонтан, разбиты парки, а на десятки гектаров вновь простираются хмельники. Для удобства гостей и персонала здесь также построены офисное здание, столовая, магазин и коттеджи. Благодаря строительству новой базовой станции МТС на территории этого возрождающегося комплекса создана и цифровая инфраструктура, позволяющая гостям пользоваться качественной голосовой связью и мобильным интернетом.

«Имение восстанавливается и станет одним из объектов «Усадебного кольца» Липецкой области. Поэтому новая жизнь усадьбы должна идти в ногу со временем, а сегодня туристическую инфраструктуру нельзя представить без качественной мобильной связи. Теперь будущие гости комплекса всегда будут на связи, смогут отправить фотографию близким или поделиться впечатлениями в социальных сетях. Ждем официального открытия этого амбициозного проекта, направленного на развитие туристического потенциала липецкой земли», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

В России взрывной рост числа ИТ-компаний

«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще