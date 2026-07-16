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«Ростелеком» и СФУ запустили программы подготовки, где студенты учатся на реальном оборудовании провайдера

Красноярский филиал «Ростелекома» и Сибирский федеральный университет (СФУ) синхронизировали образовательные программы с реальными производственными процессами. Мероприятия по совместной подготовке студентов института инженерной физики и радиоэлектроники реализованы в рамках действующего соглашения о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В 2025-2026 учебном году общим ключевым достижением стало открытие инновационных учебных классов «Ростелекома». Один из них функционирует на базе СФУ, другой — на технологической площадке компании. Классы предназначены для студентов таких направлений, как «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Радиотехника» и «Фотоника и оптоинформатика». Помещения оснащены современным телеком-оборудованием, на котором студенты учатся настраивать и эксплуатировать различные сетевые устройства.

Кроме того, за год более 30 будущих специалистов прошли производственную практику в «Ростелекоме». Для всех желающих были организованы экскурсии в автозалы провайдера и в корпоративный Музей связи. Сотрудники компании активно участвовали в событиях университета: выступали экспертами в кейсовых чемпионатах и на научных конференциях.

В числе текущих вопросов взаимодействия — разработка учебного плана по программам магистерского направления «Оптические квантовые технологии» и профессиональной переподготовки. В одном из классов «Ростелеком» планирует дополнительно подключить канал для мультикаст-трансляций по технологии GPON. В перспективе это поможет учащимся освоить принципы подключения цифрового ТВ.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Синхронизация образовательных программ СФУ с реальными технологическими процессами «Ростелекома» позволяет студентам более глубоко погрузиться в производственную и бизнес-среду. Благодаря этому выпускники уже на старте карьеры демонстрируют высокую эффективность в профессиональной деятельности. Мы видим это по тем новичкам, которых трудоустроили в результате такого совместного обучения».

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Андрей Минаков, директор института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ: «Понимая острую потребность отрасли в высококлассных специалистах, в этом году мы открыли набор на заочное обучение. До 25 июля продолжается подача документов на очные и заочные направления бакалавриата и магистратуры. Приглашаем на новые программы мотивированных ребят, желающих получить качественное и востребованное образование».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Подготовка кадров для отрасли информационных технологий и связи — является одной из важнейших задач нацпроекта «Экономика данных». Здорово, что компании придумывают форматы, образовательные программы, позволяющие познакомиться с практическими задачами будущих профессий внутри своих организаций еще в ходе обучения. Такие студенты выходят из образовательного учреждения, уже обладая практическими навыками и опытом, которые, безусловно, им пригодятся в дальнейшем».

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