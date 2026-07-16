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«Ростелеком» удвоил скорость интернета в труднодоступном селе Антипаюта

В Ямало-Ненецком автономном округе завершена модернизация радиорелейной линии связи в труднодоступном селе Антипаюта Тазовского района. Компания «Ростелеком» заменила сетевое оборудование на более производительное, что позволило увеличить пропускную способность канала в два раза. Обновленная магистраль обеспечила более стабильный доступ к цифровым услугам и сервисам для местных предприятий, социальных учреждений и жителей населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для удаленных территорий стабильная интернет-связь — это не просто удобство, а основа для работы критической инфраструктуры. Выросшая скорость сигнала позволила школе, больнице и локальному бизнесу комфортнее использовать облачные платформы, системы электронного документооборота и сервисы телемедицины. Обновленная магистральная сеть также стала драйвером для цифровизации муниципальных услуг и повышения операционной эффективности местных предприятий.

Александра Мельникова, глава администрации Антипаюты: «Антипаюта — это небольшая, но сплоченная семья: здесь живут более 2 500 человек. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для всех: населения, социальных объектов и предприятий. У нас работают аэропорт, школа-интернат, детский сад, больница, дом культуры, организации, занимающиеся преимущественно пищевой промышленностью и разведением оленей, а также предприятия розничной торговли продуктами питания. Увеличение скорости доступа в интернет стало естественным развитием инфраструктуры на территории. Стабильная связь повысила уровень жизни села, что особенно ценно в условиях удаленности».

Персонал предприятий и жители Антипаюты теперь могут ощутить изменения и в работе мобильной связи. Компания «Ростелеком» обновила оборудование на радиорелейном участке, что улучшило качество голосовой передачи данных.

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Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Наша компания строит и модернизирует линии связи по всей территории Ямала. Повышенное внимание уделяем труднодоступным локациям, где необходимость в стабильной связи неоспорима. Рады, что с приходом современных технологий жителям Антипаюты стало намного комфортнее пользоваться цифровыми сервисами и услугами. Село охвачено сетью "Ростелекома" на 100 %. Мы полностью модернизировали телеком-инфраструктуру, которая позволяет людям жить и работать на высоких скоростях».

Волоконно-оптическая магистраль для обеспечения удаленного поселения Антипаюта доступом в глобальную сеть была проложена от поселка Ямбург до Семаковского месторождения в Тазовском районе в 2024 г.

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