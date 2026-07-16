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Voxys обновила платформу OmniVox: в релиз вошли антифрод-механика для чатов, JSON-экспорт и автоматизация интеграций

Voxys объявила о новом релизе омниканальной платформы OmniVox для управления цифровыми коммуникациями и клиентским сервисом. Обновление включает ряд функций для автоматизации интеграций, повышения прозрачности работы операторов, ускорения обработки обращений и улучшения аналитики в контакт-центрах.

Одним из ключевых технологических изменений стала возможность экспорта Dev-раздела в JSON. Теперь разработчики и интеграторы могут выгружать конфигурационные данные в файл и использовать их при переносе настроек между средами, резервном копировании или отладке. Ранее часть параметров приходилось копировать вручную, что увеличивало время внедрения и риск ошибок. Новый функционал упрощает работу с конфигурациями и ускоряет запуск проектов на разных средах.

В релиз также вошла автоматизация создания хуков для Telegram. При подключении провайдера вебхуки теперь формируются автоматически, без ручной настройки. Это сокращает количество технических операций при запуске Telegram-каналов, снижает вероятность ошибок при копировании URL и упрощает масштабирование клиентской поддержки в мессенджерах.

Еще одно обновление связано с контролем качества обработки обращений. В OmniVox появилась защита от фрода при завершении чатов: оператор не может закрыть диалог, если не отправил клиенту ни одного сообщения. Функция активируется супервизором на уровне проекта и позволяет предотвращать некорректное закрытие сложных или длительных обращений без ответа. Для компаний это означает более достоверную аналитику по закрытым диалогам и прозрачный контроль работы операторов.

Также была доработана логика статуса «Ожидание». Теперь список обращений обновляется автоматически, без перезагрузки страницы. Если клиент возвращается в диалог, оператор видит изменение в интерфейсе сразу. Это позволяет быстрее реагировать на новые сообщения, снижает риск пропуска обращений и помогает соблюдать SLA в цифровых каналах.

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Для супервизоров в платформе появился отдельный раздел «Форвард», предназначенный для управления пересылками обращений. Все правила маршрутизации собраны в едином интерфейсе, что упрощает контроль потоков и позволяет быстрее перенаправлять обращения между операторами или очередями при изменении нагрузки.

Кроме того, в новом релизе доработано отображение круговых диаграмм на дашборде. Pie-графики теперь отрисовываются при разных наборах данных, без искажения пропорций и ошибок отображения. Это повышает точность аналитики и помогает руководителям контакт-центров принимать решения на основе корректных визуальных данных.

OmniVox – модульная омниканальная чат-платформа от Voxys, которая позволяет обрабатывать обращения из разных каналов связи (мобильные приложения, SMS, электронная почта, мессенджеры, социальные сети, сайты и маркетплейсы) в едином окне, обеспечивая бесшовный клиентский опыт. Обновление уже доступно пользователям платформы после настройки соответствующих функций на проектах.

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