«МегаФон» ускорил интернет на родине Александра Невского

Накануне пика летнего туристического сезона «МегаФон» завершил масштабную модернизацию инфраструктуры связи в Переславле-Залесском. Инженеры компании построили несколько базовых станций, расширили емкость сети и увеличили скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с в районах с максимальным туристическим трафиком. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании развернули новую телеком-инфраструктуру, что позволило повысить скорость и улучшить качество сигнала на западном побережье Плещеева озера, где расположено множество музеев и достопримечательностей.

Переславль-Залесский — древний город Золотого кольца, основанный в 1152 г. Юрием Долгоруким. Он знаменит как родина Александра Невского, колыбель «Потешной флотилии» Петра I на Плещеевом озере и место, где находится языческий Синь-камень. Сюда многие приезжают, чтобы сходить в многочисленные музеи, посмотреть на ботик Петра I, заночевать в кемпинге «Вращающийся дом» или гостевом «Доме на дереве», а также обязательно зайти в рестораны со старорусской кухней, где подают свежую рыбу, выловленную из озера. А самые маленькие путешественники любят посещать музей «Что изобрели русские самыми первыми в мире», где можно посмотреть на первый смайлик и мишку Тедди.

Подготовка к летнему туристическому сезону здесь началась с того, что аналитики сотового оператора с помощью инструментов big data проанализировали потребление мобильного трафика на территории города и района. Полученные данные легли в основу строительства сразу нескольких телеком-объектов. Для качественного 4G-покрытия популярных локаций и жилых домов инженеры компании спланировали размещение инфраструктуры таким образом, чтобы учесть сложный холмистый рельеф города с большим количеством перепадов высот.

Новое качество связи на западном берегу озера обеспечивает бесперебойную работу цифровых сервисов не только у туристических достопримечательностей, но и на переславских пляжах, а также в Дендрологическом саду. Благодаря низкочастотному слою LTE-сигнал легко пробивает листву деревьев и стены зданий, а высокочастотный ресурс дает скорость до 50 Мбит/с для удаленной работы, просмотра видео в высоком разрешении и публикации уникального контента в соцсетях.

«Строительство новых базовых станций, улучшение качества сигнала и скорости передачи данных позволяет заметно снизить время отклика сети (ping) и гарантирует стабильный доступ к приложениям в условиях плотного летнего потока путешественников. Только за июнь город посетило больше 100 тыс. туристов, которые проговорили более 95 тыс. минут и прокачали 2 ТБ данных», — сказал директор «МегаФона» Ярославской области Сергей Тимонин.