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МТС: в Тюменской области телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионеркам старше 65 лет

МТС с помощью решения «Защитник» изучила характер нежелательных звонков жителям Тюменской области за шесть месяцев 2026 г. Самыми частыми мишенями телефонных мошенников стали пожилые женщины старше 65 лет с низким уровнем дохода.

С начала 2026 г. с навязчивой рекламой или в преступных целях до жителей Тюменской области пытались дозвониться 15,4 млн раз – это на 20% меньше, чем годом ранее. Тенденция на снижение количества мошеннических и спам-атак связана в том числе с совершенствованием ИИ-инструментов. В частности, для распознавания речи и анализа контекста разговора стал активно использоваться искусственный интеллект.

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Больше всего нежелательных вызовов за первую половину года было адресовано женщинам от 65 лет. Мужчинам такого же возраста, находящимся на пенсии, звонили в два раза реже. Второй уязвимой категорией стали мужчины 35-44 лет. Третьей – работающие мужчины в возрасте от 45 до 54 лет. Чаще всего мошенники звонили в марте и апреле с пиком активности с 11:00 до 13.00. Мошенники звонили тюменцам от имени банков и финансовых организаций, коллекторов, представителей пенсионных и социальных служб, предлагая товары, услуги, а также прохождение опросов. Общая длительность опасных звонков составила более 3 млн минут.

«Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, используя методы психологического давления и искусственный интеллект для подделки голоса. Наш «Защитник» с помощью нейросети, обученной на примерах диалогов с аферистами, анализирует сотни параметров входящего вызова, а также предупреждает абонента о подозрительном характере звонка. При этом остается актуальной цифровая грамотность: нельзя сообщать личные данные, коды из SMS и не переходить по подозрительным ссылкам. И главное, нужно сохранять бдительность при любом телефонном разговоре с незнакомцами», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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