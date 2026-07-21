CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«МегаФон»: забайкальцы стали больше общаться по телефону

Аналитики «МегаФона» выяснили, что в Забайкальском крае вырос спрос на телеком-услуги. Согласно обезличенной статистике, с начала 2026 г. голосовой трафик в регионе вырос на 15% относительно аналогичного периода 2025 г. При этом объем передачи интернет-данных увеличился только на 5%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В первом полугодии 2026 г. самым «разговорчивым» месяцем стал март, а пиковое использование интернета пришлось на январь. Февраль оказался самым неактивным месяцем как по звонкам, так и по выходу в Сеть. Чаще всего жители общались по телефону в периоды со вторника по четверг, в выходные же объем голосового трафика снижался. Совершенно иначе абоненты пользовались интернетом: в будни трафик был снижен, а в субботу и воскресенье наблюдались максимальные значения по объему передачи данных.

Абсолютным лидером по голосовому и интернет-трафику стала столица края: на Читу приходится по трети всех звонков и объема передачи данных в регионе, при этом голосовой трафик увеличился за последний год на целых 18%. Следом в рейтинге самых активных городов региона идут Борзя и Краснокаменск, а Могоча и Нерчинск показали наибольшую динамику роста спроса на телеком-услуги. Вместе с тем, сельские территории генерируют более половины интернет-данных и звонков, в топе по обоим показателям – Агинское, Чернышевск, Могойтуй, Смоленка, Забайкальск и Карымское.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

86% времени всех исходящих вызовов по стране пришлось на телефонные разговоры внутри региона. Также самыми частыми собеседниками у забайкальцев остаются жители соседних регионов: Бурятии и Иркутской области, занимающие долю в 3% и 2% соответственно. Далее в рейтинге Хабаровский край, столичные регионы, Амурская и Новосибирская области, Красноярский и Приморский края. Среди международных направлений лидируют Узбекистан с долей в 37%, Китай и Таджикистан (по 16%). Популярны звонки в Армению, Казахстан, Беларусь, Южную Осетию, США и Монголию.

«Увеличение телеком-трафика говорит о том, что качество нашей сети позволяет абонентам комфортно общаться по телефону и пользоваться цифровыми сервисами. Чтобы соответствовать потребностям пользователей, мы занимаемся развитием инфраструктуры. С начала года техническая служба построила и модернизировала более 30 базовых станций. Так, новое оборудование появилось в Агинском, Карымском, Забайкальском, Кыринском, Хилокском районах, а значительная часть модернизации коснулась Читинского района и других территорий. Это позволило не только нарастить скорости интернета, но и сделать голосовую связь более устойчивой», — отметила Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Сбор с интернет-рекламы принес российской казне почти 8,5 миллиардов за полгода

Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии

Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще