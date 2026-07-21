«МегаФон»: забайкальцы стали больше общаться по телефону

Аналитики «МегаФона» выяснили, что в Забайкальском крае вырос спрос на телеком-услуги. Согласно обезличенной статистике, с начала 2026 г. голосовой трафик в регионе вырос на 15% относительно аналогичного периода 2025 г. При этом объем передачи интернет-данных увеличился только на 5%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В первом полугодии 2026 г. самым «разговорчивым» месяцем стал март, а пиковое использование интернета пришлось на январь. Февраль оказался самым неактивным месяцем как по звонкам, так и по выходу в Сеть. Чаще всего жители общались по телефону в периоды со вторника по четверг, в выходные же объем голосового трафика снижался. Совершенно иначе абоненты пользовались интернетом: в будни трафик был снижен, а в субботу и воскресенье наблюдались максимальные значения по объему передачи данных.

Абсолютным лидером по голосовому и интернет-трафику стала столица края: на Читу приходится по трети всех звонков и объема передачи данных в регионе, при этом голосовой трафик увеличился за последний год на целых 18%. Следом в рейтинге самых активных городов региона идут Борзя и Краснокаменск, а Могоча и Нерчинск показали наибольшую динамику роста спроса на телеком-услуги. Вместе с тем, сельские территории генерируют более половины интернет-данных и звонков, в топе по обоим показателям – Агинское, Чернышевск, Могойтуй, Смоленка, Забайкальск и Карымское.

86% времени всех исходящих вызовов по стране пришлось на телефонные разговоры внутри региона. Также самыми частыми собеседниками у забайкальцев остаются жители соседних регионов: Бурятии и Иркутской области, занимающие долю в 3% и 2% соответственно. Далее в рейтинге Хабаровский край, столичные регионы, Амурская и Новосибирская области, Красноярский и Приморский края. Среди международных направлений лидируют Узбекистан с долей в 37%, Китай и Таджикистан (по 16%). Популярны звонки в Армению, Казахстан, Беларусь, Южную Осетию, США и Монголию.

«Увеличение телеком-трафика говорит о том, что качество нашей сети позволяет абонентам комфортно общаться по телефону и пользоваться цифровыми сервисами. Чтобы соответствовать потребностям пользователей, мы занимаемся развитием инфраструктуры. С начала года техническая служба построила и модернизировала более 30 базовых станций. Так, новое оборудование появилось в Агинском, Карымском, Забайкальском, Кыринском, Хилокском районах, а значительная часть модернизации коснулась Читинского района и других территорий. Это позволило не только нарастить скорости интернета, но и сделать голосовую связь более устойчивой», — отметила Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.