CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС: половина телефонных мошенников пытается обмануть чеченцев под предлогом лжеинвестиций

МТС проанализировала количество и характер нежелательных вызовов, от которых чеченцев уберег сервис «Защитник». Выяснилось, что в 70% случаев телефонные мошенники звонят в Чеченскую Республику абонентам мужчинам, причем молодого или зрелого возраста.

Самой частой схемой телефонного мошенничества стали звонки с предложением лжеинвестиций или легких высоких доходов. Обманщики пытались поймать на легкий заработок половину своих жертв в регионе. Вторая по распространенности схема – звонки якобы от почты, маркетплейсов и служб доставки. На эту категорию приходится 12% от общего количества остановленных мошеннических звонков. Замыкает тройку популярных обманов с долей в 10% звонки от лица госорганов.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Среди категорий спама самыми частыми уже много лет остаются звонки от финансовых организаций и коллекторов. На втором месте входящие с опросами. На третьем – предложения товаров и услуг.

Всего с начала года на территории Чеченской Республики МТС уберегла абонентов более чем от 2 млн нежелательных звонков всех категорий, это позволило сэкономить почти год времени для местных абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Сбор с интернет-рекламы принес российской казне почти 8,5 миллиардов за полгода

Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии

Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще