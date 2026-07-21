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Телефонные мошенники ловят молодых дагестанцев на предложения легкого дохода

МТС и аналитики сервиса «Защитник» выяснили, кто является мишенью телефонных мошенников в Дагестане. В половине случаев обманщики звонили мужчинам в возрасте до 35 лет с небольшим заработком. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телефонные аферисты в первом полугодии пытались давить на желание молодых дагестанцев с низким доходом заработать денег. Обманщики предлагали своим жертвам легкий и быстрый заработок, выгодные вклады или инвестиции. Такая схема опасна тем, что лжеинвестиции предполагают передачу средств и жертва может долго не подозревать о том, что попала в ловушку. На звонки с предложением легкого дохода пришлось 29% от общего количества выявленных мошеннических звонков. На втором месте по распространенности звонки от лица госорганов с долей 11%. На третьем с 8% звонки якобы от банков.

Цифровая защита уберегла дагестанцев от этих выявленных случаев обмана. Всего было остановлено более 11 млн нежелательных вызовов всех категорий, включая как спам, так и потенциальное мошенничество.

«Республика Дагестан занимает второе место на Кавказе по количеству нежелательных звонков, которые пытаются пробиться абонентам. Поэтому очень важно быть бдительным и использовать цифровую защиту. Дагестанцам пытаются докучать как однозначно вредные звонки от телефонных мошенников, так и спамеры, которые своими разговорами крадут много времени. Так, например, только с начала этого года с помощью нашего решения мы уберегли дагестанцев от пяти лет неприятных разговоров. Это сэкономленное время наши абоненты потратили на более полезные вещи – общение с близкими, отдых и работу», — сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

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