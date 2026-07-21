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В 2026 г. в Хабаровском крае телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионерам с низким доходом

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику звонков от мошенников жителям Хабаровского края за первое полугодие 2026 г. В Хабаровском крае по данным экспертов чаще всего в этот период звонили жителям региона старше 65 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В региональный рейтинг нежелательных звонков также попали мужчины от 25 до 44 лет с доходом до 150 тыс. руб. Эта категория оказалась второй по популярности. Среди женского населения Хабаровского края чаще всего донимали абонентов от 25 до 34 лет с доходом до 70 тыс. руб.

Самой популярной схемой обмана при звонках в Хабаровском крае по-прежнему остается схема с предложениями выгодных инвестиций и дополнительного дохода. Чуть реже мошенники звонят от лица государственных и правоохранительных органов. На третьем месте схема, когда мошенники звонят от лица якобы пенсионного фонда. Пятерку схем закрывают звонки по вопросам коммунальных услуг и от имени почты, доставки или маркетплейса.

Кроме этого абоненты Хабаровского края получали спам-звонки с предложением банковских и финансовых услуг, рекламой товаров, различными опросами и вопросами страхования. Всего за первое полугодие в регионе было заблокировано более 16 млн звонков. Их общая длительность составила свыше 67 тыс. часов. В пересчете на личное время хабаровчан это экономия более семи лет, которые не были потрачены на разговоры с мошенниками.

«Мы видим, что комплексная работа дает реальный результат. Благодаря искусственному интеллекту «Защитника», который анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 признакам и способен предупредить абонента прямо во время разговора, мошенническая активность в крае снижается, а самих звонков становится меньше. Но даже на таком фоне бдительность терять ни в коем случае нельзя. Мошенники постоянно меняют схемы, адаптируются, поэтому неизменным остается главное правило: никому не называйте коды из СМС, не переходите по подозрительным ссылкам и обязательно разговаривайте с пожилыми родственниками и детьми. Лучшая защита — это сочетание умных технологий и простых, но регулярных разговоров о цифровой безопасности внутри семьи», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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