В разгар дачного сезона МТС улучшила связь в пригороде Благовещенска

МТС улучшила качество сети LTE и голосовой связи в дачном массиве Благовещенска. Садоводы и жители СНТ в районе Новотроицкого шоссе получили доступ к скоростному мобильному интернету и сверхчеткой голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС перенастроили работу сети в районе садового товарищества «Лето», улучшение качества сети коснулось соседних СНТ «Феникс» и «Пищевик». Дачники и благовещенцы, переезжающие на летний период в пригород, могут работать дистанционно, общаться с близкими, пересылать в мессенджерах тяжелые файлы и смотреть онлайн-кинотеатр.

Проведенные работы позволили расширить территорию с доступом абонентов к технологии VoLTE, которая позволяет совершать и принимать голосовые вызовы, не прерывая интернет-сессию. При этом звонки через VoLTE тарифицируются как обычные вызовы — в рамках уже оплаченного абонентом пакета минут.

«В летний период многие благовещенцы и жители области переезжают на дачи, отправляются за города поближе к природе, в связи с чем увеличивается спрос на цифровые сервисы и возрастает интернет-трафик. Поэтому мы провели работы таким образом, чтобы дачники могли использовать мобильный интернет как альтернативу проводному интернету. Стабильные скорости сети LTE и качественная голосовая связь позволяют жителям пользоваться привычными цифровыми приложениями даже в часы пиковых нагрузок», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.