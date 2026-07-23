МТС поможет южноуральским предприятиям закупать электроэнергию на оптовом рынке

ПАО «МТС» запустила сервис, который упростит производствам Челябинской области доступ к оптовому рынку электроэнергии (ОРЭМ). Решение ориентировано на предприятия с суммарной мощностью от 750 кВт и обеспечивает сопровождение на всех этапах — от расчета экономического эффекта до первого счета на оптовом рынке. Выход на энергорынок позволит южноуральским компаниям сэкономить десятки миллионов рублей в год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа берет на себя организационную работу от подготовки документов до взаимодействия с регуляторами и согласования точек поставки. Также сервис поможет установить и настроить систему коммерческого учета электроэнергии, которая проходит все проверки и допускается на оптовый рынок. При этом оборудование остается в собственности клиента и не привязывается к конкретному поставщику электроэнергии. Это упрощает предприятиям процесс смены энергосбытовой организации и помогает, в случае необходимости, вернуться на розничный рынок без перестройки системы учета энергоресурса.

Решение может быть использовано производствами с мощностью от 750 кВт, в том числе предприятиями металлургии и химической промышленности, целлюлозно-бумажными комбинатами, тепличными хозяйствами, холодильными складам и центрами обработки данных. Для крупных предприятий мощностью свыше 20 МВт, включая цементные и стекольные заводы, мясокомбинаты, горно-обогатительные комбинаты, выход на оптовый рынок может экономить десятки и сотни миллионов рублей в год.

«В сегодняшних реалиях промышленные предприятия Челябинской области и Урала в целом стремятся оптимизировать расходы, а поиск дополнительных ресурсов для них становится важной задачей. Одно из наших решений, созданное для вывода производственных компаний на оптовый энергорынок, помогает южноуральским компаниям справляться с такими вызовами. Платформа дает предприятиям возможность закупать электричество по более низким ценам без переплат гарантирующим поставщикам и сбытовым компаниям. Это реальная экономия, которая окупает затраты уже в первый год. Также для удобства промышленников, мы готовы предоставить всю необходимую инфраструктуру – они могут хранить данные в облаке МТС, частично на своих серверах или полностью локально в зависимости от требований к безопасности», — сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.



