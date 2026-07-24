CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Голос для Заполярья: «МегаФон» улучшил связь в труднодоступных селах Терского берега

Абоненты «МегаФона» получили новое качество связи на территории труднодоступных поселков Терского района в Мурманской области. Инженеры оператора обновили телекоммуникационное оборудование, увеличив скорость интернета на 30% в поселке Умба, а в селах Чаваньга и Чапома улучшили качество голосовых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты компании при проведении работ учли сложность рельефа береговой линии, усовершенствовали настройки телеком инфраструктуры и расширили емкость сети, увеличив ее пропускную способность. Теперь большее число абонентов может одновременно совершать голосовые вызовы без помех и падения качества связи.

Обновленные телеком-объекты в селах Чаваньга и Чапома работают в низкочастотном диапазоне и обеспечивают покрытие на гораздо большие расстояния и лучше проникает через стены зданий и строений. Новый уровень комфорта в голосовых услугах уже оценили несколько сотен местных жителей, а также туристы, которые приезжают сюда на рыбную ловлю семги. Голосовой трафик после проведенных работ вырос на 42% по сравнению с предыдущим месяцем.

Благодаря обновлению оборудования в поселке Умба новыми скоростями мобильного интернета могут воспользоваться как местные жители, так и путешественники. Посёлок стоит на берегу Кандалакшского залива, открывая живописные виды на северную природу. Сюда приезжают, чтобы поучаствовать в традиционной гребной регате на карбасах и посетить исторический комплекс под открытым небом «Тоня Тетрина», воссоздающий старинное место для ловли рыбы.

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом
Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом Цифровизация

«Обеспечение связью удаленных и труднодоступных поселений Мурманской области, — это прежде всего вопрос безопасности и жизнеобеспечения людей. В условиях, когда транспортное сообщение напрямую зависит от капризов арктической погоды и морских отливов, обычный голосовой трафик становится ключевым каналом связи с "большой землей". Мобильный телефон здесь нужен не только для бытового общения, но и для оперативного вызова экстренных служб, координации прилета авиации и стабильной работы местных предприятий. Наша задача как инфраструктурного лидера — сделать так, чтобы жители даже самых изолированных уголков Кольского полуострова всегда оставались на связи», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Москвичам интернет не нужен? Столица России в хвосте по объему мобильного трафика

Знаменитый завод электроники «Квант» под новым ударом — кредиторы требуют дополнительные 1,4 миллиардов

Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение»

Свернув собственную разработку межсетевых экранов, «Ростелеком» теперь ищет их поставщика на стороне

В России создано устройство для повышения пропускной способности оптоволоконных сетей

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Показать еще

Наука

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии
Показать еще