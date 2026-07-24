«Лобачевский» доказал эффективность микроспутников для мониторинга сельскохозяйственных культур

Эксперты компании «Геоскан» рассчитали нормализованный вегетационный индекс (NDVI) на основе снимков Земли, полученных со спутника «Лобачевский» ННГУ им. Лобачевского. Данные подтверждают возможности малых космических аппаратов (МКА) для мониторинга состояния сельскохозяйственных культур, прогнозирования урожайности и контроля использования земель. Благодаря пространственному разрешению 4 метра на пиксель «Лобачевский» обеспечивает более детализированную картину по сравнению с наиболее распространенными в России источниками спутниковых данных NDVI. Об этом CNews сообщил представитель «Геоскан».

Индекс NDVI позволяет оценивать состояние и развитие растительности, отслеживать изменения на полях в течение сезона и формировать временные ряды наблюдений. Анализ таких данных дает агрохолдингам и органам государственного управления возможность прогнозировать урожайность, выявлять неоднородности внутри отдельных участков, контролировать севооборот и своевременно принимать решения о проведении агротехнических мероприятий.

Для демонстрации возможностей спутника «Лобачевский» специалисты использовали мультиспектральный снимок сельскохозяйственной территории в окрестностях Парижа. Рассчитанный на его основе индекс NDVI позволяет оценить состояние растительного покрова: на изображении отчетливо различаются поля без растительности, участки с низкой и высокой вегетационной активностью.

«Большинство аналитических сервисов получает данные мультиспектральной съемки с европейских спутников системы Sentinel, разрешение которых составляет около 10 метров на пиксель. Получить доступ к этим данным российским пользователям становится все сложнее на фоне геополитической ситуации, поэтому сейчас остро стоит вопрос создания собственных систем. „Лобачевский“ доказал, что спутниковая группировка на базе малых платформ может стать более эффективной и недорогой альтернативой западным сервисам. При этом компактная архитектура аппарата позволит за один запуск развернуть полноценную орбитальную группировку с регулярным обновлением данных и сплошным покрытием территории страны», — сказал руководитель проектов компании «Геоскан» Павел Сиротинкин.