CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» обновил сеть в 2 крупнейших городах и 6 районах Вологодчины

«МегаФон» улучшил качество связи для нескольких сотен тысяч жителей Вологодской области. Цифровые улучшения затронули Вологду, Череповец, а также Никольский, Устюженский, Чагодощенский, Шекснинский, Вытегорский и Кадуйский районы региона.

С помощью инструментов big data (большие данные) «МегаФон» проанализировал потребление мобильного трафика в городских локациях Вологды и Череповца. Расчёты позволили с высокой точностью спрогнозировать территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость сети. Изменения затронули жилые кварталы в Индустриальном районе Череповца и улицы Возрождения и Чернышевского в Вологде.

На новые базовые станции было установлено современное оборудование с высокой пропускной способностью. В результате ёмкость сети выросла на треть. Этого достаточно, чтобы обеспечивать абонентов качественной связью при высокой нагрузке на сеть, которая увеличивается из-за роста потребления видеоконтента, онлайн-игр и других сервисов. Также после строительства телеком-инфраструктуры расширилась зона покрытия технологии VoLTE, обеспечивающая пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

«Работы мы завершили как раз перед разгаром сезона отпусков. Теперь наши абоненты могут без проблем общаться с помощью мобильной связи и пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высокой интернет-скорости. Для нас важен цифровой комфорт пользователей и дома, и на отдыхе. Мы ориентируемся на потребности абонентов: запускаем 4G там, где мобильной связи раньше не было, а где наши объекты уже работают — улучшаем скорость и качество передачи данных. Так мы построили новые объекты связи в отдалённых деревнях Никольского района: Аргуново, Вахнево и Слуда», — отметил директор «МегаФона» в Вологодской области Алла Лебедева.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

«МегаФон» уделяет внимание не только крупным городским локациям с повышенной плотностью населения, но и малым населенным пунктам, расположенных в разных районах. Установка оборудования позволила нарастить скорости передачи данных до 50 Мбит/с, увеличить ёмкость сети и равномерно распределить существующую нагрузку между абонентами в Ямышево, Шеломово, Оснополье, Кортиха, Анисимово, Батран, Аксеново и Наговицыно.

В текущем году компания продолжит развивать сеть на территории Вологодской области. Планируется улучшить качество связи в более чем 20 населённых пунктах региона. В настоящее время более 75% населения Вологодской области проживает в зоне надежного покрытия сети «МегаФон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Москвичам интернет не нужен? Столица России в хвосте по объему мобильного трафика

Знаменитый завод электроники «Квант» под новым ударом — кредиторы требуют дополнительные 1,4 миллиардов

Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение»

Свернув собственную разработку межсетевых экранов, «Ростелеком» теперь ищет их поставщика на стороне

В России создано устройство для повышения пропускной способности оптоволоконных сетей

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Показать еще

Наука

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии
Показать еще