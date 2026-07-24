«МегаФон»: в «МегаСемье» появились роли для участников

«МегаФон» обновил сервис «МегаСемья», добавив категории для участников семейной группы. Теперь организатор может назначить каждому роль — «Ребенок», «Взрослый» или «Устройство». В зависимости от нее автоматически подключаются функции безопасности, контроля расходов и управления связью. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Прежде все участники семейной группы пользовались одинаковым набором возможностей. Теперь сервис учитывает, кто именно подключен к группе, и автоматически предлагает подходящие функции. Это позволяет адаптировать настройки под разные сценарии использования связи без ручного управления каждым номером.

Для роли «Ребенок» стали доступны инструменты родительского контроля. Они позволяют ограничить доступ к нежелательному контенту, блокировать платные подписки и дополнительные списания, а также видеть местоположение детей в режиме реального времени. При этом ребенок останется на связи даже при нулевом или отрицательном балансе — минуты, гигабайты и SMS расходуются из тарифа организатора семейной группы. За каждого участника также начисляются дополнительные гигабайты, которыми пользуются все члены семьи.

Роль «Взрослый» дает возможность пользоваться общими пакетами связи и самостоятельно управлять своими услугами. При необходимости абонент может подключить себе защиту «Ева+». Сервис анализирует входящие звонки, предупреждает о возможном телефонном мошенничестве, а при обнаружении подозрительного разговора автоматически разрывает соединение. Кроме того, «Ева+» умеет проверять аудио- и видеосообщения на признаки подделки, включая дипфейки.

Отдельная роль появилась и для устройств — модемов, роутеров, планшетов, автомобилей и другой подключенной техники. Для них автоматически применяется защита от случайных подписок и дополнительных списаний.

«МегаСемья — один из самых востребованных наших сервисов, который теперь помогает не только пользоваться общей связью, но и управлять ею в пару кликов. С начала года количество наших «МегаСемей» выросло на 127%. По мере развития сервиса мы видим, что у разных участников семейной группы возникают разные потребности. Новая система ролей позволяет автоматически подобрать для каждого нужный набор функций — от родительского контроля до защиты от мошенничества. Благодаря этому пользоваться сервисом стало проще: большинство настроек применяются автоматически», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.