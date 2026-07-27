МТС добавила скоростей в воротах к дикому Байкалу

МТС улучшила мобильную сеть в самом крупном городе на берегу озера Байкала – Северобайкальске в Республике Бурятия. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили дополнительные базовые станции в центре Северобайкальска, а также на улице Морская, расположенной в южной части города, в непосредственной близости от берега Байкала. В результате выполненных работ, качество связи улучшилось в жилых кварталах и вблизи популярных мест отдыха на побережье озера.

Северобайкальск считается воротами к дикой природе северного Байкала и бальнеологическим курортам. В сезон он привлекает туристов песчаными пляжами, горячими целебными источниками и горными походами и является главная отправной точкой для путешествий по северному Байкалу. С учетом растущего числа гостей в город, МТС усилила LTE и улучшила качество связи. Это позволит отдыхающим не только наслаждаться природой и активным отдыхом, но и делиться яркими моментами в социальных сетях без задержек и перебоев.

«При планировании улучшения качества связи в республике, мы учитываем и плотность застройки, и сценарии жизни горожан, а также сезонность в популярных местах отдыха. Северобайкальск является одним из тех мест, куда жители республики и туристы из других регионов едут за эмоциями, оздоровлением и отдыхом, и мы делаем так, чтобы нашим абонентам было комфортно использовать привычные цифровые сервисы. Ранее мы уже усилили сеть в Выдрино, Энхалуке, Аршане и других туристических локациях», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.