CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Быстрый интернет вдоль Томи: «МегаФон» усилил 4G в Новокузнецке

Абоненты «МегаФона» теперь могут быстрее передавать данные и комфортно пользоваться стабильной голосовой связью в Центральном районе Новокузнецка. Инженеры оператора запустили дополнительное LTE-оборудование и усилили телеком-сеть в этой части города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Более качественная мобильная связь стала доступна пользователям в районе улицы Запорожская, расположенной вдоль берега реки Томь. Это крупный жилой микрорайон, рядом с которым проходит городская автомагистраль, популярная у местных автомобилистов. Здесь круглый год высокая нагрузка на телеком-сеть, абоненты активно пользуются цифровыми сервисами и дома, и в дороге. Опираясь на данные big data, инженеры рассчитали оптимальное покрытие для этой локации и определили место для дополнительной инфраструктуры.

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах. За счёт использования низкочастотного слоя сигнал легко проходит сквозь стены зданий, обеспечивает устойчивый 4G-сигнал в помещениях. Высокочастотный ресурс позволил разогнать скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Это обеспечивает комфортное использование мобильного интернета для работы, просмотра видео в высоком разрешении или публикации контента в социальных сетях.

«В Центральном районе проживает около 166 тыс. человек — почти треть населения Новокузнецка. В дневные часы число абонентов здесь заметно вырастает: люди приезжают на работу, учебу или по делам. За первые недели июля, после расширения LTE-сети, абоненты в районе улицы Запорожской сгенерировали объём интернет-данных, сопоставимый с прослушиванием 4,5 млн песен. Вместе с тем 92% голосовых звонков пользователи совершили с помощью технологии VoLTE. Это говорит о высокой востребованности связи в этой локации», – отметила директор «МегаФона» в Кемеровской областиКузбассе Олеся Ширяева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из-за сбоя в инфраструктуре Xbox теперь игры нельзя запустить даже с дисков

Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ

В России введут требования к защите персональных данных при использовании ИИ

Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день. Разработчик уже задержан

В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Путин ввел штрафы для управляющих компаний, которые не пускают провайдеров в дома

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще