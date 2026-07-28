МТС запустила решение для бизнеса по переходу на почасовой учет электроэнергии

МТС объявила о запуске сервиса на базе «МТС EnergyTool» по интервальному учету электроэнергии для малых точек поставки. В таких узлах расход электроэнергии определяют по усредненному графику вместо почасовых показаний, что создает неточности. Решение, предназначенное для участников оптового рынка электроэнергии и мощности, предполагает замену приборов учета на счетчики со встроенным модулем связи, при этом сбор, обработка данных и формирование макетов для АО «АТС» выполняются в облаке МТС.

С 2025 г. все новые точки подключения к электросетям должны быть оснащены счетчиками, обеспечивающими почасовой (интервальный) учет электроэнергии. В отличие от интегральных приборов учета, которые фиксируют только суммарный объем потребления за расчетный период, такие счетчики позволяют учитывать потребление для каждого часа. Для ранее подключенных малых точек установлен переходный период до 31 декабря 2028 г., в течение которого они должны быть поэтапно переведены на интервальный учет. Это потребует массовой замены приборов учета, их интеграции в системы коммерческого учета, модернизации ИТ-инфраструктуры.

Для обеспечения интервального учета МТС проведет диагностику ранее подключенных счетчиков и подключит модуль передачи данных. Данные передаются через частную сеть МТС – это обеспечивает защиту каналов связи и исключает внешнее вмешательство. Сбор, обработка и хранение информации происходят в облачной инфраструктуре МТС, что освобождает заказчика от необходимости разворачивать собственную серверную и вычислительную инфраструктуру, базы данных и ПО.

Клиенты получают доступ к решению МТС по подписной модели. Оно масштабируется на любое количество точек и не требует капитальных вложений. Поскольку данные передаются и обрабатываются централизованно, подключение новых объектов не увеличивает нагрузку на ИТ-инфраструктуру заказчика. Кроме этого, сервис позволяет сформировать отчётность для передачи в АО «АТС», что является обязательной процедурой для участников оптового рынка электроэнергии.

«До 2029 г. малые точки поставки электроэнергии должны перейти на почасовой учет, что требует значительных инвестиций и сложной инфраструктуры. Однако самостоятельное внедрение таких систем становится все более сложным из-за ограниченных сроков и растущих затрат. «МТС EnergyTool» предлагает альтернативу: решение не требует строительства новой инфраструктуры, обеспечивает автоматизацию учета через закрытую сеть МТС и гарантирует соответствие требованиям АО «АТС» без необходимости модернизации существующей системы. Это позволяет компаниям сэкономить время и ресурсы», – отметил руководитель продукта «МТС EnergyTool» Алексей Барбетов.