CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил телеком-сеть во Владивостоке и пригороде Уссурийска

Жители Владивостока и Уссурийска получили более стабильный интернет и голосовую связь в жилых кварталах и пригородных зонах. Инженеры «МегаФона» установили новые базовые станции в нескольких микрорайонах, что позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить устойчивое покрытие в локациях с высокой абонентской нагрузкой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Во Владивостоке новое телеком-оборудование специалисты смонтировали на проспекте 100-летия Владивостока в районе остановки «Постышева» и в Снеговой Пади. Это крупные жилые кварталы с развитой городской инфраструктурой: работают учебные и медицинские заведения, торговые центры. Микрорайоны — важные транспортные развязки, которыми ежедневно пользуются десятки тысяч горожан и гостей дальневосточной столицы.

Расширение телеком-инфраструктуры обеспечило равномерное распределение нагрузки на сеть, что особенно важно в часы пик. Теперь абоненты могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами дома, в автомобиле и общественном транспорте. Новое оборудование в этих локациях позволит быстро обновлять данные о дорожной обстановке, слушать музыку, загружать тяжелые файлы.

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix
Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix по

В Уссурийске улучшение мобильной связи затронуло пригород — микрорайон Загородное и СНТ «Труд». Традиционно летом число абонентов здесь увеличивается, растет интернет-трафик. Усиление сети за городом обеспечило для пользователей высокие скорости передачи данных и стабильное голосовое общение. Теперь выходить в Сеть пользователи могут на средней скорости до 40 Мбит/с.

«Спрос на качественную мобильную связь в жилых кварталах, крупных транспортных узлах и пригороде остается стабильно высоким. Пользователям необходим интернет для решения текущих рабочих и бытовых задач, для развлечения. Запуск новых телеком-объектов во Владивостоке и Уссурийске увеличил емкость сети, позволил обеспечить качественной связью десятки тысяч наших абонентов», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Швейцарский миллиардер требует с МТС 147 миллионов

Финляндия обрежет российское оптоволокно, ведущее в Европу

В России будут без суда блокировать интернет-ресурсы с объявлениями о продаже SIM-боксов

«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новое беспилотное такси

В Visa массовые увольнения. На улицу отправят 2600 сотрудников, занятых ИТ

Российский навигатор научился ориентироваться без сотовой связи, GPS и ГЛОНАСС. Он работает «по приборам», которые есть даже в самых дешевых смартфонах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще