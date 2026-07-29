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Т2 отменил роуминг уже более чем в 70 странах

T2, российский оператор мобильной связи, расширил список стран с домашней тарификацией звонков до более 70 направлений. Среди новых – Египет, Япония, США, Индия, Саудовская Аравия, Катар и другие популярные у путешественников локации. Абоненты Т2 могут совершать исходящие звонки из этих стран на российские номера без переплат за роуминг. Об этом CNews сообщили представители Т2.

T2 первым на российском телеком-рынке отменил роуминговую тарификацию на исходящие звонки. За полгода действия новых условий абоненты оператора стали звонить из-за границы в два раза чаще. В ответ на такой спрос Т2 добавил еще 15 популярных туристических направлений.

Теперь клиенты оператора могут использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на российские номера, находясь в любой из более чем 70 стран. Услуга активируется автоматически и не требует подключения дополнительных опций. Условия действуют для абонентов всех востребованных тарифных планов. Подробности и полный список стран по ссылке.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Рост количества звонков из-за рубежа – лучший показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Наши абоненты хотят оставаться на связи с близкими, а мы стремимся обеспечить им такую возможность на привычных условиях. Расширяя список стран, мы следуем за географией путешествий наших клиентов: если направление востребовано – оно должно быть в списке».


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