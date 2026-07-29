T2 поможет КАМАЗу автоматизировать контроль автопарка

T2, российский оператор мобильной связи, начал сотрудничество с ИЦ «КАМАЗ», разработчиком ИТ-решений. Оператор организовал конвейерные поставки SIM-карт для телематического оборудования автомобилей КАМАЗ. Решение позволит передавать данные о работе транспортных средств в систему онлайн-мониторинга автопарка Fleetly. Об этом CNews сообщили представители T2.

T2 расширяет сотрудничество в сферах B2B и M2M и развивает решения для автомобильной отрасли. У оператора уже есть опыт реализации масштабных проектов в сегменте подключенного транспорта, включая электромобили и автономные грузовики. Партнерство с КАМАЗом стало новым этапом в развитии телеком-решений для автопрома и первым совместным M2M-кейсом компаний.

SIM-карты T2 размещены в тахографах – устройствах, которые фиксируют маршрут, скорость автомобиля, режим труда и отдыха водителя. Кроме того, они установлены в программно-аппаратных комплексах «Подключенный автомобиль», собирающих данные о техническом состоянии транспортного средства. Передача данных через сеть оператора позволяет ИЦ «КАМАЗ» получать расширенную аналитику по автопарку, а значит, оптимизировать его обслуживание и сокращать объем ручной работы для сотрудников.

Управлять парком SIM-карт можно через M2M-платформу T2. Она позволяет отслеживать состояние подключений, контролировать расход трафика, менять настройки, а также удаленно активировать или блокировать SIM-карты.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Москва» Т2: «Подключенный транспорт дает бизнесу системность. Компания получает прозрачную картину работы автопарка: где находится техника, как она используется и когда требует внимания. Это, в свою очередь, значительно облегчает контроль регулярных выездов и маршрутов, а также помогает точнее планировать обслуживание и проводить часть работ удаленно. В проекте с ИЦ «КАМАЗ» T2 обеспечивает для этого стабильную передачу данных и необходимые инструменты для централизованного управления M2M-подключениями».

Дмитрий Петров, руководитель службы развития ИЦ «КАМАЗ»: «Эффективный мониторинг транспорта и цифровизация автопарка – ключ к прозрачности и управляемости бизнеса. Наша система не стоит на месте: она постоянно развивается, обогащается новыми функциями и адаптируется под актуальные задачи отрасли. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с Т2 для внедрения передовых решений и достижения новых операционных высот».