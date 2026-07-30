МТС улучшила LTE в Чингансола и Керебеляк

МТС расширила покрытие мобильной связи еще в двух населенных пунктах Звениговского района Республики Марий Эл. После запуска дополнительного LTE диапазона местные жители и туристы смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом.

Технические специалисты МТС провели работы по модернизации телеком-оборудования и вывели в эфир «дальнобойные» базовые станции стандарта LTE-900 в деревне Чингансола и селе Керебеляк. Улучшенная сеть охватывает частные жилые дома и социально значимые объекты – администрацию, библиотеку, клуб, медпункт, магазины. После установки нового телеком-оборудования местные жители и гости могут с большим комфортом пользоваться мобильной связью и интернетом: получать государственные услуги, общаться и учиться онлайн, оплачивать покупки.

Чингансола и Керебеляк имеют богатую историю, связанную с традициями, сельским хозяйством, культурными событиями и тесно связаны между собой. Чингансола известна с 1878 г. как выселок из села Керебеляк. Сегодня люди, интересующиеся историей региона, заезжают в Чингансола для изучения марийской культуры, прочувствовать атмосферу старинной марийской деревни и узнать локальные истории. Керебеляк привлекает чуть больше внимания благодаря развитию экологического туризма. Рядом с селом проложена экологическая тропа «Серлан». Маршрут проходит через живописные места: карстовые озёра с кувшинками, лесные родники, территорию участкового лесничества, граничащую с национальным парком «Марий Чодра». В самом селе Керебеляк туристы знакомятся с бытом и обычаями народа мари. Маршрут обычно работает в весенне-летний период, он оборудован площадками для отдыха.

«Наши специалисты находят решения, которые обеспечивают рост пропускной способности сети LTE в Марий Эл, а также расширяют зону покрытия и закрывают оставшиеся «белые пятна». Улучшение связи в Чингансола и Керебеляк – еще один шаг к повышению цифрового комфорта в регионе. Для нас развитие сети в туристических точках – одно из приоритетных направлений. Поэтому мы планомерно проводим работу, чтобы и туристы, и местные жители пользовались качественной связью МТС», — сказал директор МТС в Марий Эл Дмитрий Бобиков.

Ранее МТС расширила сеть LTE в деревне Филиппсола в Звениговском районе. Благодаря модернизации телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета в районе плотины на реке Тюмша, известной «ледяными цветами», выросла на 30%.