«МегаФон» обновил сеть перед началом сезона северного сияния

Жители города Колы и поселков Тулома, Междуречье и Светлый получили стабильный интернет и голосовую связь в жилых кварталах. Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции в Кольском районе, что позволило расширить пропускную способность сети и на 20% увеличить скорость мобильной передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кола — самый древний город Мурманской области, основанный в 1565 г. и расположен он всего в 12 километрах от Мурманска. В XVI–XVIII веках выступал в качестве главного военного форпоста Заполярья и был центром поморской торговли с голландцами, шведами и норвежцами. Сейчас это улучшение телеком‑инфраструктуры обеспечило равномерное распределение нагрузки на сеть, что особенно важно в часы пик. Теперь абоненты могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами дома, в автомобиле и общественном транспорте. Новое оборудование позволит быстро обновлять данные о дорожной обстановке, слушать музыку, загружать тяжелые файлы.

Также после строительства телеком-объектов расширилась зона покрытия технологии VoLTE, обеспечивающая пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

«Перед началом сезона наблюдения за северным сиянием мы провели рефарминг частот и увеличили емкость сети. В Кольский район путешественники со всего света начинают съезжаться уже в конце лета, и конечно важно подготовить сеть к пиковым нагрузкам. А местным жителям интернет необходим для решения текущих рабочих и бытовых задач. Увеличение интернет трафика в населенных пунктах Кольского района на 15% после проведенных работ только подтверждает высокий спрос на мобильные услуги», — отметил директор «МегаФона» в Мурманской области Владимир Чуйко.

«МегаФон» уделяет внимание не только крупным городским локациям с повышенной плотностью населения, но и малым населенным пунктам, расположенным в разных районах. Установка оборудования позволила нарастить скорости передачи данных до 50 Мбит⁄с, увеличить емкость сети и равномерно распределить существующую нагрузку между абонентами в небольших населенных пунктах Тулома, Междуречье и Светлый.