Мобильный трафик на «Макс» станет бесплатным для пользователей

Мобильные операторы и национальный мессенджер договорились об обнулении трафика на «Макс». Звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в национальном мессенджере станут для абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2 бесплатными. Условия закреплены в соглашении, которое подписали руководители «большой четверки» и «Макс». Об этом CNews сообщили представители «Макс».

С 1 августа 2026 г. использование «Макс» не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям, которые предоставляет национальный мессенджер.

Генеральный директор «Билайн» Сергей Анохин: «Мы видим, как «Макс» набирает популярность не только как приложение для общения, но и как платформа сервисов и часть цифровой инфраструктуры государства. Поэтому мы присоединились к этой инициативе: клиенты Билайна при использовании мессенджера могут быть спокойны по поводу достаточности гигабайт, ведь с 1 августа на доступных для подключения тарифных планах с включённым пакетом трафика использование «Макс» не будет тарифицироваться».

Генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан: «Заключение данного соглашения подтверждает намерение крупнейших операторов объединить ресурсы для формирования единой информационной среды. Наша цель — предоставить пользователям возможность свободно общаться, обмениваться файлами и использовать все сервисы мессенджера без забот при любом балансе».

Генеральный директор Т2 Антон Годовиков: «Мы заботимся о клиентах и стремимся предоставить им максимальные возможности для общения. В прошлом году Т2 первым на рынке обнулил трафик в «Макс» на самых востребованных тарифах, а с 1 августа мы делаем бесплатным доступ к мессенджеру на всех актуальных тарифах. Это позволит абонентам свободно пользоваться цифровыми сервисами платформы и быть на связи даже при нуле».

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова: «МТС последовательно поддерживает решения, которые делают цифровые сервисы доступнее для наших клиентов. Поэтому компания присоединилась к соответствующей инициативе. Для абонентов МТС это означает чаще оставаться на связи с друзьями и близкими».

Генеральный директор «Макс» Фарит Хуснояров: «Благодаря поддержке Минцифры и операторов «большой четвёрки» десяткам миллионов пользователей «Макс» не придётся переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент — вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса».