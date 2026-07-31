МТС улучшила курс денежных переводов за рубеж для физлиц через свои салоны связи

МТС сообщила об улучшении курса конвертации рубля в иностранные валюты для денежных переводов физлиц за рубеж через салоны розничной сети МТС. Такие переводы осуществляются на карты иностранных банков или в банковские отделения для выдачи наличных. Кроме того, физлицам доступны денежные переводы за рубеж онлайн – с помощью приложения «Мой МТС».

МТС улучшила курс денежных переводов в Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Таджикистан, Киргизию и Сербию за счет снижения спреда между курсом конвертации и официальным курсом. Перевести средства физическому лицу можно в салонах розничной сети МТС. Переводы осуществляются в рублях с конвертацией в валюту выдачи.

Получить деньги можно на счет в местном банке или наличными в пункте выдачи. Отправление и выплата денежных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Минимальная сумма разового перевода составляет 500 руб., максимальная – 400 тыс. руб. Суммарно в течение месяца можно перевести до 3 млн руб. МТС не взимает комиссию за отправление денежных бивалютных переводов в салонах связи.

Также переводы за рубеж доступны в приложении «Мой МТС» для абонентов любых мобильных операторов. География сервиса охватывает ряд направлений, включая такие востребованные среди туристов как Китай, Турцию, Таиланд, Филиппины, Грузию, Узбекистан, Азербайджан и Армению. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в валюте счета. МТС не взимает комиссию за отправление переводов на банковские карты. Минимальная сумма разового перевода зависит от страны, платежной системы и составляет от 200 руб., максимальная – до 400 тыс. рублей.

Более подробная информация о всех способах денежных переводов доступна в личном кабинете «Мой МТС». Переводы не предназначены для обслуживания коммерческой или внешнеторговой деятельности.