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МТС ускорила мобильный интернет в многофункциональном комплексе «Ботаника» в Москве

МТС улучшила качество мобильной связи в многофункциональном комплексе «Ботаника», расположенном рядом со станцией метро и МЦК «Ботанический сад». Благодаря установке современного телеком-оборудования компании-резиденты, гости и посетители комплекса могут пользоваться качественной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для расширения покрытия и увеличения пропускной способности сети в торгово-офисном центре «Ботаники» инженеры МТС подключили к действующей внутренней антенно-распределительной системе оборудование базовой станции в диапазоне LTE 1800 по технологии MIMO 2x2, которая позволяет эффективно использовать частотный ресурс. Установленное оборудование поддерживает технологию VoLTE (голос через интернет), которая обеспечивает высокое качество звучания и быстрое соединение.

Благодаря этому резиденты и посетители центра могут пользоваться интернет-сервисами и звонить на всех этажах здания и в подземном паркинге.

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