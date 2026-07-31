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Российская базовая станция от МТС накрыла LTE старинное сибирское село в Приангарье

МТС улучшила мобильную связь в старинном селе Ользоны Баяндаевского района Иркутской области. Специалисты компании запустили высокоскоростной мобильный интернет LTE с помощью базовой станции отечественного производства «Иртея», входящей в группу МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили современное оборудование российского разработчика «Иртея» стандарта LTE-900, которое отличается повышенной «дальнобойностью» и надежностью в сложных климатических условиях. Сеть высокоскоростного интернета охватывает все жилые улицы села, где проживает около 700 человек, а также Ользоновскую участковую больницу, магазины, кафе. Стабильный сигнал теперь доступен и у главных исторических достопримечательностей – на участке знаменитого Якутского тракта и у легендарного колодца, который местные жители сберегли народной мудростью.

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Село Ользоны – один из уникальных уголков Баяндаевского района с богатой историей. Его название переводится с бурятского как «счастливая находка». Село лежит на историческом Иркутско-Якутском почтовом тракте, основанном еще в 1742 г. В прошлые века здесь работал пересыльный пункт, располагались бараки для ссыльных и каторжников. Сейчас село стало центром притяжения для краеведов и путешественников, интересующихся сибирской стариной. Наличие LTE открывает новые возможности для популяризации этих мест через цифровые платформы.

«Установка базовой станции российского производства в селе Ользоны – это наш вклад в развитие инфраструктуры региона. Иркутские связисты стали одними из первых в стране, кто опробовал новое российское оборудование в реальной работе. С начала года мы запустили в эфир уже около 30 базовых станций «Иртея» в Приангарье, преимущественно в сельской местности. Для жителей Ользон и гостей-краеведов доступ к быстрому интернету означает возможность пользоваться онлайн-картами, путеводителями, соцсетями и государственными сервисами наравне с горожанами», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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