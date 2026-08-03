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«Бизнес Поставка» завершила пилотное тестирование платформы интеллектуального видеонаблюдения Eltex EVI

Российский системный интегратор «Бизнес Поставка» завершил пилотное тестирование платформы интеллектуального видеонаблюдения EVI от Eltex и принял решение включить её в собственный портфель решений. Испытания проводились на реальных объектах компании – в головном офисе во Владивостоке и на складе в Москве. Об этом CNews сообщил представитель Eltex.

До начала проекта в компании использовалась система видеонаблюдения на базе программного обеспечения, оставшегося без технической поддержки. Интегратору требовалась современная отечественная платформа, которая обеспечивала бы стабильную работу, удобное администрирование и возможность дальнейшего развития системы. Одновременно специалисты оценивали решение с точки зрения его применения в проектах для собственных заказчиков.

В качестве новой платформы была выбрана EVI – российское программное обеспечение для организации корпоративного видеонаблюдения, видеоаналитики и контроля доступа. На этапе пилотной эксплуатации компания сосредоточилась на тестировании модуля EVI Perimeter, предназначенного для централизованного управления системой видеонаблюдения, работы с архивом и видеопотоками.

Перед вводом платформы в промышленную эксплуатацию специалисты развернули отдельную тестовую зону, где проверили работу системы в различных сценариях. После завершения испытаний EVI была внедрена на двух объектах компании менее чем за один рабочий день.

При реализации проекта использовались модуль EVI Perimeter и уже установленный парк IP-камер сторонних производителей. Благодаря поддержке стандарта ONVIF внедрение прошло без замены существующего оборудования, что позволило сохранить ранее сделанные инвестиции и минимизировать объём работ по модернизации системы.

В ходе пилотной эксплуатации специалисты оценивали удобство настройки платформы, работу видеоархива, стабильность взаимодействия с существующей инфраструктурой и повседневную эксплуатацию системы. На всех этапах внедрения инженеры Eltex сопровождали проект и оказывали техническую поддержку.

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По итогам тестирования компания подтвердила соответствие платформы поставленным требованиям. В «Бизнес Поставке» отметили стабильную работу EVI, простоту развёртывания, совместимость с существующей инфраструктурой и удобный веб-интерфейс. Развёрнутая система также стала внутренним демонстрационным стендом для презентации возможностей платформы заказчикам. По итогам пилотного проекта было принято решение сохранить EVI в промышленной эксплуатации и включить платформу в портфель решений компании.

«Компания Eltex – наш давний и надёжный партнёр, поэтому мы с особым вниманием подошли к тестированию их платформы EVI. Результат пилотного проекта полностью нас удовлетворил: решение показало стабильную работу, лёгкость в настройке и отличную совместимость с нашим оборудованием. Мы убедились в надёжности платформы и с удовольствием включили её в свой портфель, чтобы предлагать клиентам комплексную российскую экосистему видеонаблюдения», – отметила Анна Мирочник, главный специалист технического отдела компании «Бизнес Поставка».

В Eltex отмечают, что подобные проекты позволяют оценить платформу не только с точки зрения конечной эксплуатации, но и с позиции системного интегратора, который ежедневно работает с различными производителями оборудования и отвечает за выбор решений для своих заказчиков. Помимо платформы EVI компания развивает собственную линейку IP-камер, что позволяет строить комплексные системы видеонаблюдения на базе единой российской экосистемы.

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