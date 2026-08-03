«МегаФон» улучшил связь в высокогорных районах Дагестана

«МегаФон» расширил цифровой ландшафт в республике. Изменения уже почувствовали жители сел Ахты и Кака Ахтынского район и села Бежта Цунтинского района. Технические специалисты усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже в отдаленных поселениях. Теперь средняя скорость загрузки данных здесь достигает 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании модернизировала базовые станции в горных районах. Сейчас связь «МегаФона» доступна на всей территории поселений — от жилых домов до социальных объектов, включая школы, почтовые отделения и фельдшерско-акушерские пункты.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в селах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

«С каждым годом объем онлайн-данных в горных районах увеличивается более чем на 20%. Мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности жителей», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Проживающие в Ахты — административном центре одноименного района — ежемесячно расходуют более 150 ГБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 30 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей как раз уходит на социальные сети и мессенджеры.