Россияне вместо Кубы летят на Мадагаскар и Фиджи

В 2026 г. российские туристы уже побывали более чем в 190 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга «МегаФона». Несмотря на удаленность, в этих локациях абонентам оператора становится доступен 5G-роуминг, что позволяет оставаться на связи и пользоваться преимуществами скоростного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Топ-10 самых популярных направлений, по данным оператора, составляют Турция, Китай, Грузия, Египет, Абхазия, а также страны СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Армения. Совокупно на них приходится около 65% от всех абонентов, выезжающих за границу.

При этом интерес к экзотическим маршрутам демонстрирует устойчивый рост. Наибольшей популярностью пользуются острова Африки и Азии, где число абонентов год к году увеличилось на 15% и 7% соответственно. Среди самых востребованных — Мадагаскар (рост в 2,6 раза), Фиджи (+147%), Кабо-Верде (+79%), Ямайка (+61%), Мальдивы (+12%), Япония (+11%) и Сейшелы (+7%). В то же время снизился интерес к классическим карибским направлениям: турпоток на Кубу упал на 90%, в Доминикану — на 33%.

Наиболее заметный рост интернет-трафика демонстрируют страны, где уже действует 5G-роуминг и абонентам доступны преимущества сети пятого поколения. Объём передачи данных на Маврикии, Филиппинах и во Вьетнаме подскочил сразу в 1,5 раза год к году. Туристы стали тратить больше гигабайт в Китае (+15%), на Тайване (+15%) и Мальдивах (+8%).

«Мы отслеживаем тренды на туристическом рынке и адаптируем сервисы под потребности путешественников. Так, наши абоненты, находясь на отдыхе в экзотических странах, востребованных в этом отпускном сезоне, могут воспользоваться сетями пятого поколения, оценить возможности и преимущества сверхбыстрой передачи данных. Эта технология будет доступна и в популярных транспортных хабах мира. Туристам не нужно приобретать сим-карты локального оператора, доступ к 5G-сетям будет открыт автоматически», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Роуминг в сетях 5G уже работает в популярных у российских туристов странах, в их числе Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Также в этот список входят и более экзотические островные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Маврикий, Тайвань, Мальта, Индонезия и Исландия. Чтобы подключиться к новым сетям за границей, необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, покрытие 5G доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей.