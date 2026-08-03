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Только 25% мобильных телефонов в России подходят для 5G

Компания Vigo, разработчик сервиса Merilo by Vigo и ПО для оценки и оптимизации качества связи, проанализировала парк Android-устройств, чтобы оценить, какая доля смартфонов технически готова к работе в сетях нового поколения. По итогам анализа данных за 2026 г. доля уникальных моделей Android-смартфонов, имеющих поддержку 5G для российских операторов, составляет 25% по России и 29% в Москве (без учета Google Pixel, Motorola и последних моделей Samsung, где поддержка российских сетей пока не активирована). Об этом CNews сообщили представители Vigo.

«Важно понимать, что наличие 5G-модема в смартфоне еще не означает автоматическую поддержку российских 5G-сетей. Некоторые производители активируют поддержку новых сетей только после выпуска специального обновления с настройками для операторов конкретной страны. Например, даже если бы 5G был запущен в России уже сегодня, на устройствах Apple и последних моделях Samsung значок «5G» не появился бы без соответствующего разрешения и обновления со стороны производителей», — сказал Антон Прокопенко, директор по продуктам Vigo.

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Если производители активируют поддержку российских сетей на совместимых устройствах, потенциальная доля таких моделей увеличится до 31% по России и 38% в Москве. Таким образом, решение производителей Android может увеличить потенциальную базу совместимых устройств примерно на 6%.

Если же оценивать не модельный ряд, а реальные пользовательские сессии на них, то сегодня доля трафика на устройствах с поддержкой 5G составляет 20,88% по России и 25,96% в Москве. В случае активации поддержки российскими операторами со стороны всех производителей Android эти показатели могут вырасти до 26,17% и 33,2% соответственно.

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