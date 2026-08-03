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Trassir выпустила лицензию AnyIP для Astra Linux под проекты импортозамещения в КИИ

Российский разработчик систем видеонаблюдения и видеоаналитики Trassir объявил о выпуске специализированной лицензии Trassir AnyIP для операционной системы Astra Linux. Решение разработано для построения систем безопасности на объектах государственного сектора, коммерческих предприятий и критической информационной инфраструктуры (КИИ), подпадающих под требования Минцифры по переходу на отечественный софт.

Новая лицензия AnyIP (Astra Linux) представляет собой профессиональное ПО для интеграции IP-видеокамер с фирменными видеорегистраторами серий NeuroStation Astra и UltraStation Astra. Продукт ориентирован на развертывание базовых систем видеонаблюдения под управлением ОС повышенной безопасности Astra Linux Special Edition (включая режим максимальной защищенности «Смоленск»).

Программное решение поддерживает синхронизацию локального архива со встроенных накопителей камер, а также обеспечивает работу по ключевым отраслевым протоколам подключения, включая универсальные стандарты ONVIF и RTSP, и нативные протоколы ведущих мировых производителей сетевых устройств.

Выпуск специализированной лицензии AnyIP закрывает потребность заказчиков в создании замкнутых контуров безопасности, полностью построенных на российских технологиях.

Применение связки из серверов Trassir и операционной системы общего назначения со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) позволяет предприятиям: обеспечить соответствие нормативным директивам Минцифры РФ в рамках импортозамещения зарубежного системного софта; развернуть систему видеонаблюдения на базе ОС, обладающей подтвержденной сертификацией ФСТЭК России; минимизировать риски информационной безопасности на объектах КИИ благодаря изоляции ИТ-контура от недоверенных ОС.

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Разработчик предлагает два сценария внедрения лицензий. Первое — приобретение необходимого пула ПО для комплектации уже имеющихся аппаратных платформ бренда на базе российской ОС. Второе — поставка в формате готовых программно-аппаратных комплексов (ПАК), объединяющих серверную часть и лицензии.

С точки зрения ИТ-инфраструктуры формат ПАК является более приоритетным для крупных масштабируемых проектов: видеосерверы поставляются заказчику с предустановленной и преднастроенной ОС Astra Linux (стоимость которой уже включена в состав комплекта) и развернутым ПО Trassir. Это сокращает сроки внедрения (Time-to-Market), снижает совокупную стоимость владения (TCO) инфраструктурой видеонаблюдения до 30% по сравнению с раздельным лицензированием Enterprise-уровня для самосборных платформ, а также обеспечивает единую точку технической поддержки для всего программно-аппаратного стека.

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