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«ГПБ Мобайл» начинает работу в Ставропольском крае и в Республике Татарстан

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Ставропольском крае и в Республике Татарстан. С 4 августа по 30 сентября 2026 г. жители регионов могут на три месяца бесплатно подключить тариф «Движение» от «ГПБ Мобайл» с ежемесячной тарификацией. С расширением покрытия мобильный оператор теперь представлен в 63 регионах России.

Оформить SIM-карты можно в отделениях Газпромбанка, а также заказать в мобильном приложении Газпромбанка (16+) или на сайте мобильного оператора «ГПБ Мобайл». Новым абонентам доступны актуальные тарифные планы — «Начни», «Движение», «Вперёд». Линейка тарифов разработана с учётом разных потребностей и сценариев использования мобильной связи.

Тарифные планы включают безлимитные звонки внутри сети, перенос остатков минут и гигабайтов на следующий месяц и многоуровневую систему защиты «Цифровой иммунитет» от спам-звонков и разных видов мошенничества. «Цифровой иммунитет» подключается автоматически при активации SIM-карты и доступен бесплатно всем абонентам «ГПБ Мобайл».

При подключении к «ГПБ Мобайл» все новые абоненты получают дополнительные гигабайты интернет-трафика в первый месяц использования мобильной связи. Далее бонусные гигабайты можно получить при подключении к программе лояльности «Быть вместе» от «ГПБ Мобайл» и оплате покупок картой Газпромбанка от 15 тыс. руб. в месяц. За переход со своим номером в «ГПБ Мобайл» абонентам начисляются дополнительные 100 ГБ в течение года (по 8,5 ГБ в месяц).

Помимо основной линейки тарифов, пользователи могут подключить тариф «Форсаж», который предлагает ежемесячный безлимитный интернет, 2 тыс. минут мобильной связи и 100 SMS. При оформлении тарифа «Форсаж» и переносе номера в «ГПБ Мобайл» от другого оператора предоставляется скидка 50% на абонентскую плату, которая действует в течение года. Стоимость тарифа c учетом скидки составляет 395 руб. в месяц.

Для тех, кто ценит максимальный комфорт при общении, доступен премиальный тариф «Без границ» с пакетом опций, который включает 100 ГБ интернета, 3 тыс. минут мобильной связи, 1000 SMS, а также 1 ГБ интернета в роуминге ежемесячно.

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Абоненты «ГПБ Мобайл», являющиеся участниками программы лояльности «ГПБ Мобайл» «Быть вместе» и подключившие сервис «Газпром Бонус «Плюс» Газпромбанка, ежемесячно получают дополнительные 10 ГБ интернета к основному тарифу от «ГПБ Мобайл», согласно правилам участия в программе. Пользователям сервиса «Газпром Бонус «Премиум» Газпромбанка с подключенной программой лояльности «ГПБ Мобайл» «Быть вместе» доступна 100-процентная скидка на ежемесячную абонентскую плату по тарифу «Движение» от «ГПБ Мобайл», согласно правилам участия в программе. Также пользователи сервисов «Газпром Бонус «Плюс» и «Газпром Бонус «Премиум» Газпромбанка бесплатно получают доступ к усиленной системе защиты «Цифровой иммунитет+». Система работает на базе ИИ и речевой аналитики. Она не пропускает спам и нежелательные звонки, предупреждает абонента о потенциальной угрозе и автоматически прерывает разговор с мошенником.

Всем абонентам «ГПБ Мобайл» также доступен сервис «Ассистент» в двух вариантах: бесплатная версия с женским персонажем «Майей» и расширенная платная версия, где можно выбрать «Майю» или мужского персонажа «Алексея». Ассистенты отвечают на непринятые вызовы от имени абонента, сохраняют аудиозаписи разговоров и их текстовые расшифровки в мобильном приложении, а также направляют уведомления о пропущенных звонках.

«Запуск сразу в двух новых регионах – это важный этап нашего развития. Мы хотим, чтобы первое знакомство с «ГПБ Мобайл» было максимально комфортным, поэтому подготовили специальную акцию с бесплатным периодом пользования нашей мобильной связью. Уверена, что за это время новые абоненты смогут оценить не только качество мобильной связи и интернета, но и наши сервисы безопасности, которые становятся все более востребованными на фоне роста мошеннических атак», — сказала Анастасия Спешилова, генеральный директор «ГПБ Мобайл».

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