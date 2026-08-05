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«МегаФон» обновил «телеком-ландшафт» на территории 10 новосибирских поселений

«МегаФон» улучшил качество связи для жителей сразу десяти сёл Новосибирской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования цифровые улучшения затронули населенные пункты в Искитимском, Черепановском, Коченевском, Карасукском, Новосибирском, Мошковском, Краснозерском и Венгеровском районах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты установили дополнительное оборудование, работающее в среднечастотном диапазоне на уже существующие базовые станции. Это позволило увеличить емкость сети и ускорить мобильный интернет без возведения новой инфраструктуры. Технические работы специалисты выполнили в Евсино, Коченево, Ирбизино, Безменово, эко-посёлке «Сибирские просторы», Краснозерском, Венгерово, Пушном, Октябрьском и Шурыгино.

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Среднечастотные диапазоны обеспечивают баланс между дальностью покрытия и ёмкостью сети. Когда оператор добавляет этот диапазон к низкочастотным, абонент получает стабильное соединение несмотря на отдаленность от базовой станции и быструю передачу данных. При этом плотная застройка не становится помехой для сигнала связи.

«"МегаФон" уделяет внимание не только крупным городским локациям, но и небольшим населенным пунктам, расположенным в отдалённых районах. За первое полугодие текущего года мы построили и модернизировали в регионе более 90 базовых станций, что значительно укрепило сеть компании. Многие из населенных пунктов, где прошли работы, расположены на крупных трассах, например, Чуйском тракте, поэтому положительные изменения смогли почувствовать не только местные жители, но и автомобилисты. На межпоселковых дорогах особенно важно иметь возможность обратиться к экстренным службам или быстро сориентироваться на местности, используя приложения-навигаторы», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

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