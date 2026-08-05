«МегаФон» улучшил связь в Семикаракорском районе Ростовской области

«МегаФон» ускорил интернет и улучшил голосовую связь в Семикаракорском районе Ростовской области. Запуск новых базовых станций и модернизация существующих помогли нарастить скорость мобильного интернета до 70 Мбит/с как в столице района, так и в небольших населённых пунктах.

Инженеры «МегаФона» расширили частотный спектр в городе Семикаракорск, станице Задоно-Кагальницкая, хуторах Топилин, Большемечетный, Лиманский, Кузнецовка. Улучшение затронуло жилые массивы, социальный и образовательные учреждения. Также стабильный сигнал теперь доступен на выезде из города — на трассе, соединяющей Ростов-на-Дону, Семикаракорск и Волгодонск.

Обновление оптимизировало работу телекоммуникационного оборудования в нескольких диапазонах. Это позволило увеличить как скорость мобильного интернета, так и обеспечить высокое качество голосовой связи на территории населенных пунктов.

«Мы видим, что жители Семикаракорского района стали активнее пользоваться интернет‑сервисами. По данным наших аналитиков, с начала года в районе вырос спрос на веб‑ресурсы, особенно на соцсети и киноплатформы. Их посещаемость увеличилась на 62% по сравнению с прошлым годом. Со своей стороны системно развиваем телеком‑инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя её под растущие потребности абонентов независимо от размера населённых пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов.

Семикаракорск славится своей керамикой — белоснежные изделия с ручной росписью давно стали визитной карточкой Донского края. Богатые залежи местной глины ещё в XIX веке способствовали расцвету гончарного ремесла.