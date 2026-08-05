CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС построила волоконно-оптическую линию связи к строящемуся заводу по глубокой переработке сои

МТС завершила строительство волоконно-оптической линии связи к строительной площадке будущего маслоэкстракционного завода в пригороде Белогорска. Специалисты обеспечили широкополосный доступ к сети интернет, это позволит в дальнейшем внедрять цифровые решения для автоматизации работы производственно-логистического комплекса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Площадка будущего агротерминала расположена в пригороде Белогорска. Проект предусматривает три ключевых объекта: завод с переработкой до одного миллиона тонн сырья в год, терминал сыпучих грузов и транспортная инфраструктура. Чтобы обеспечить агротерминал скоростным доступом к сети интернет, специалисты МТС провели более 2 километров волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Технология позволяет передавать большие объемы данных на значительные расстояния и обеспечивает контроль сети от несанкционированных подключений.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Работы на строительной площадке находятся на завершающем этапе: идет монтаж технологического оборудования, укладка сетей, возводится дорога до территории предприятия. Будущий завод по переработке сои станет одним из крупнейших в стране. Его мощность составит 3000 тонн соевых бобов в сутки и 2000 тонн семян рапса. Трудиться на предприятии будут около 600 специалистов.

«Строительство ВОЛС к площадке строящегося агротерминала – цифровая основа будущего завода, позволяющего интегрировать ИТ-решения для производственных и логистических операций. Современное агропроизводство использует значительный объем решений на базе автоматизированных систем управления: контроль микроклимата хранилищ и складов, датчики влажности почвы, безопасность и контроль объектов, расположенных на большой площади, удаленный доступ. Интеграция с облачными сервисами и внешними системами – например, спутниковый мониторинг полей, доступ к электронным базам сертификатов, торговые площадки. Волоконно-оптическая линия связи обеспечит мгновенную передачу сигнала и стабильную работу всех цифровых систем будущего агрокомплекса», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

Индия угрожает Facebook* уголовкой за удаление публикации премьер-министра

На банкротящегося производителя телевизоров «Квант» нашелся покупатель

Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы

Starlink довел конкурента до банкротства

CNews открывает «Школу Роста»: интенсивное обучение цифровым технологиям для бизнеса

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще