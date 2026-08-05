«Скорозвон» запустил автоматическую замену номеров при снижении контактности

Сервис «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen Contact Center, представил функцию автоматической замены номеров в карусели обзвона. Теперь сервис сам выводит из обзвона номера, у которых снижается контактность, и ставит вместо них резервные. Инструмент позволяет компаниям поддерживать стабильность обзвона без ручного контроля за состоянием номеров. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Компании, которые часто совершают звонки клиентам, регулярно сталкиваются с проблемой падения контактности номеров. Это становится заметно только по итогам отчетного периода, когда бюджет на звонки уже потрачен. Новая функция сервиса автоматически контролирует контактность номеров и не требует участия сотрудников.

Когда контактность номера опускается ниже заданного значения, сервис автоматически выводит его из обзвона и подключает резервный номер. При подборе замены система сначала использует случайный резервный номер, по которому в текущий день еще не было звонков. Если таких номеров нет, выбирается номер из резерва с контактностью выше установленного порога.

«Номера выгорают быстрее, чем кажется: при активном обзвоне номер может заметно потерять в контактности буквально за несколько дней и даже часов. Команда обычно узнает об этом с опозданием по упавшей конверсии, когда ресурсы уже потрачены впустую. Сервис же реагирует на снижение сразу. Порог стоит подбирать от средней контактности базы. Например, если по кампаниям отвечают в среднем в 25–30% случаев, разумно поставить порог на уровне 10–15%,тогда замена сработает при реальной деградации номера, а не из-за случайной просадки на паре часов обзвона», — сказала Любовь Чащина, руководитель группы продаж в сервисе «Скорозвон».

Карусель номеров — инструмент, который распределяет исходящие звонки между несколькими номерами компании: нагрузка на каждый номер снижается, и он дольше остается активным.