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В популярных жилых комплексах Самары расширили покрытие LTE

Новое телеком-оборудование «МегаФона» заработало в Кировском и Куйбышевском районах Самары. Доступ к цифровым сервисам на скорости до 120 Мбит/с получили жители высотных жилых комплексов, частного сектора, а также посетители зон отдыха. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Так, сеть LTE расширили на улицах Высоковольтной, Крайней, Овражной, Большой Караванной и Сыр-Дарьинской. В частности, дополнительную инфраструктуру развернули возле ЖК «Кислород», обеспечив покрытие в том числе для близлежащих лесных и дачных массивов. А в районе улицы Белорусской стабильный сигнал оценили резиденты многоэтажного комплекса River House.

При строительстве базовых станций особое внимание инженеры уделили качеству голосовой связи. Новое оборудование настроено так, чтобы свести к минимуму потери сигнала при прохождении через стены и перекрытия зданий, а также при перемещении абонента из помещения на улицу и в обратном направлении. Чтобы охватить широкую территорию и избежать перегрузок, оператор задействовал здесь сразу несколько диапазонов частот.

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«При выборе места под новое оборудование мы опирались на рост числа пользователей в этих точках и особенности локаций. Оба жилых комплекса имеют свою специфику: один окружен лесным массивом, а второй расположен на стрелке реки Татьянки и протоки Сухая Самарка. Нам было важно обеспечить уверенный прием в зданиях разной этажности с множеством перегородок и одновременно дать стабильное покрытие для отдыхающих у воды, в лесу или на дачах», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

На Самару приходится порядка 40% всего голосового и интернет-трафика области. Из-за такой высокой цифровой активности оператор непрерывно уплотняет сеть в региональном центре. Запуск новых базовых станций позволяет сохранять высокое качество связи и для местных жителей, и для туристов, пользующихся онлайн-сервисами в поездках.

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